Primarie Democratici Usa 2020/ Caucus Iowa: risultati, candidati favoriti e sondaggi

Si apre nella notte italiana tra il 3 e il 4 febbraio la corsa verso le Elezioni Presidenziali Usa del prossimo autunno e come da tradizione sono le Primarie dei Caucus in Iowa ad aprire le danze alla lunga stagione elettorale americana. Sono i Democratici a rappresentare, tanto oggi quanto anche in tutti gli altri Stati, la vera sfida delle Primarie visto che dall’altra parte i Repubblicani hanno puntato sulla rielezione di Donald Trump per il suo secondo e ultimo mandato verso la Casa Bianca, con due candidati minori a sfidarlo come Bill Weld e Joe Walsh. Come già avvenuto molte volte in passato, questa particolarissima tradizione del Caucus (che spieghiamo qui sotto nel dettaglio, ndr) ha il merito di sbriciolare o innalzare una candidatura alla prima vera prova elettorale tra la popolazione Usa: sono 12 i candidati Dem che da questa sera fino al termine delle Primarie, con il Convegno Nazionale di metà luglio, si sfideranno per trovare il candidato unico anti-Trump. Joe Biden (ex vice Obama), i senatori Elizabeth Warren e Bernie Sanders, il sindaco di South Bend Pete Buttigieg e la senatrice Amy Klobuchar sono i veri “favoriti” alla corsa Dem, cui si aggiungono gli outsider Andrew Yang, Tulsi Gabbard e l’ex sindaco di New York Michael Bloomberg. Gli ultimi sondaggi effettuati da FiveThirtyEight vedono al momento Bernie Sanders al 28%, seguito da Biden al 27%, da Battigieg al 19% e da Elisabeth Warren attardata al 15%.

PRIMARIE DEMOCRATICI USA 2020: COME FUNZIONANO I CAUCUS?

Si chiamano Primarie Usa ma in realtà quelle in Iowa non lo sono propriamente: si chiamano infatti Caucus, ovvero letteralmente dalla tradizione degli indiani d’America “stare seduti per terra a gambe incrociate davanti alle tende”. Sono riunioni che avvengono in diversi seggi anche più disparati (chiese, circoli, case private) dove i partecipanti possono essere chiunque decida di “iscriversi” anche solo nominalmente al partito Democratico o Repubblicano. «Un “rappresentante” per ogni candidato in un angolo della sala espone le posizioni del suo preferito e invita i partecipanti alla riunione a unirsi al suo gruppetto», ben spiega Repubblica: si vota per alzata di mano e si può dunque intuire come non possano essere propriamente chiamate Elezioni Primarie. Sono però un utile “termometro” che spesso per alcuni candidati alle Primarie finali rappresenta un indicatore sull’interrompere o proseguire la candidatura. Dopo una prima fase del Caucus, illustra lo speciale YouTrend sulle Elezioni Usa 2020, «i sostenitori dei candidati che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento, in quel seggio, possono lasciare il caucus oppure “riallinearsi” in un altro dei gruppetti dei candidati rimasti». A quel punto, dopo il “riallineamento” si fa una seconda votazione e i candidati si aggiudicano un numero di delegati di seggio: a questo punto, in base alla popolazione e al voto passato di ogni contea, i delegati di seggio vengono convertiti in 2.107 delegati statali. Da ultimo, spiega ancora YouTrend, i delegati statali dei candidati che hanno ottenuto almeno il 15% in tutti i 4 distretti elettorali dell’Iowa a livello di elezione nazionale in tutto lo stato faranno avanzare rispettivamente, 27 e 14 delegati nazionali. Un piccolo Stato dal valore altissimo perché “indirizza” spesso l’andamento delle Primarie: sarà così anche quest’anno?

© RIPRODUZIONE RISERVATA