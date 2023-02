Primarie Pd 2023, diretta risultati oggi/ Bonaccini vs Schlein: vincitore, affluenza, dove e come si vota

OGGI LE PRIMARIE PD: DIRETTA VERSO I RISULTATI DEL CONGRESSO, I SONDAGGI

Si tengono oggi 26 febbraio 2023 le Primarie Pd per scegliere il prossimo Segretario del Partito Democratico da eleggere poi per acclamazione al prossimo Congresso Dem: dopo una campagna elettorale vissuta nella “penombra” per l’eccezionalità del momento politico di questi primi mesi 2023 (guerra, bollette, Regionali Lombardia-Lazio, Superbonus), i due candidati più votati nei circoli del Pd – Stefano Bonaccini e Elly Schlein – arrivano alla sfida finale dei gazebo (ma voto esteso anche a circoli, centri sociali, bar etc.) con il rebus dell’affluenza data piuttosto in ribasso rispetto alle ultime Primarie che videro trionfare Matteo Renzi nel 2018.

Seggi aperti in tutta Italia (qui sotto come e dove trovarli, ndr) dalle ore 8 alle 20 con il voto e i risultati delle Primarie Pd in diretta che sarà possibile seguire su queste pagine: dalle ore ore 19.30 di domenica sarà aperta la sala stampa presso la sede nazionale del Partito Democratico dove verranno comunicati i risultati ufficiali delle Primarie Pd già nella serata di oggi. Secondo gli ultimi sondaggi politici rilevati sui risultati delle Primarie Pd, il Presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini viene dato in netto vantaggio a discapito della giovane deputata ambientalista: secondo il sondaggio di Euromedia del 21 febbraio scorso, tra gli elettori che dichiarano di voler votare alle Primarie Bonaccini sarebbe davanti con il 48,8% contro il 32,7% di Schlein.

RISULTATI VOTO CIRCOLI PER PRIMARIE PD: BONACCINI VS SCHLEIN

In attesa dei risultati definitivi questa sera su chi avrà trionfato in queste Primarie Pd, la Commissione Nazionale per il Congresso del Partito Democratico ha reso noto questa settimana i risultati definitivi dei congressi di circolo che si sono svolti dal 3 al 19 febbraio: 151.530 votanti totali, Bonaccini è stato votato da 79787 elettori, pari al 52,87%; per Schlein 52637 voti, pari al 34,88%. Tagliati fuori dalla seconda e ultima fase delle Primarie Pd (ovvero il voto ai gazebo e seggi in tutta Italia per l’intera giornata di oggi) sono: Gianni Cuperlo, 12008 voti pari al 7,96% e Paola De Micheli, 6475 voti, pari al 4,29%.

Nel confronto tv su Sky Tg24 degli scorsi giorni, i due candidati delle Primarie pD a succedere ad Enrico Letta nella guida della Segreteria Dem hanno duellato con buon fair play senza arrivare a clamorosi “strappi” o “attacchi”: Bonaccini, da candidato favorito secondo i sondaggi sulle Primarie Pd e in vantaggio nei circoli, ha rivendicato l’esperienza politica che la sua competitor non può vantare, «Credo di avere accumulato l’esperienza giusta per guidare il Pd. Credo di poter garantire l’unità del partito dopo le risse e penso di poter avere un programma per l’Italia perché l’obiettivo primario è riportare la sinistra alla guida del Paese. Serve un nuovo gruppo dirigente che torni dove la gente studia, lavora, si diverte», ha detto nel confronto tv. Di contro, Elly Schlein per le Primarie Pd punta sull’agenda “di sinistra” che possa ripartire dal basso: «E’ il tempo dell’umiltà e dell’ascolto a cominciare da chi sta pagando gli anni delle crisi: il Pd credo si debba basare sulla sfida della lotta alle diseguaglianze, alla precarietà, all’emergenza climatica. Oggi è il momento di ricostruire una casa a chi in questi anni si è sentito orfano di una sinistra nuova». Con Bonaccini, tra gli altri dirigenti dem, si sono schierati gli ex renziano, lo stesso Enrico Letta, la candidata alle Primarie De Micheli; con Schlein invece si schierano Dario Franceschini, Provenzano, Orlando, Boldrini e tutta l’ala “di sinistra” del Partito Democratico.

CHI, DOVE E COME SI VOTA ALLE PRIMARIE PD: SEGUI I RISULTATI IN DIRETTA

Aspettando i risultati, mentre sono sono in corse le votazioni per il Congresso, ecco un utile vademecum su chi può votare, dove e come si vota alle Primarie Pd: 4 le possibilità per esprimere il proprio voto sul prossimo Segretario tra Bonaccini e Schlein.

1 – Voto in presenza alle Primarie: tutti coloro abbiano cittadinanza italiana, i cittadini Ue residenti in Italia e pure gli extra-Ue con regolare permesso di soggiorno. Al momento del voto per le Primarie Pd gli elettori dovranno dichiararsi di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico, di volerlo sostenere alle Elezioni e accettino infine di essere registrati nell’Albo pubblico degli elettori Dem. Al seggio occorre portare un documento di riconoscimento, la tessera elettorale (non scaduta) e un contributo di 2 euro per sostenere le spese organizzative.

2 – Voto online Primarie Pd: permesso solo ed esclusivamente alle persone oggettivamente impossibilitate a recarsi presso i gazebo (es.: malati, disabili…) e alle persone residenti in zone disagiate distanti dai seggi. Per votare online alle Primarie Pd occorreva produrre un’autocertificazione e pre-registrarsi sull’apposita piattaforma web entro e non oltre il 18 febbraio 2023 alle 14. Il voto avverrà su questa piattaforma web con accesso tramite SPID.

3 – Voto all’estero Primarie Pd: cittadini residenti o domiciliati all’estero possono votare attraverso la piattaforma online oppure, laddove presenti, presso i gazebo che si troveranno sul territorio di competenza.

4 – Voto fuorisede Primarie Pd: Preiscrizione per chi intende votare fuori dal comune di residenza scadeva mercoledì 22 febbraio alle 23.59. Per capire esattamente in quale “seggio” è possibile votare le Primarie Pd, il Partito Democratico ha messo a disposizione un servizio online dove tramite Comune-sezione elettorale-Provincia sarà possibile in pochi secondi individuare quale seggio sia più vicino alle proprie abitazioni. La funzione “TROVASEGGIO” permette di ricercare il proprio seggio più comodo distinguendo per provincia o comune. Per quanto riguarda invece i seggi all’estero per poter votare le Primarie del Pd, ecco a questo link messo a disposizione dal portale Dem tutti i luoghi presso le città nel mondo dove sarà possibile esercitare il voto tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein per il nuovo Segretario.











