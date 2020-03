Primario di Pavia vs Marattin/ Video: “Devi stare zitto, qui la gente muore”

Momenti di alta tensione ieri a L’aria che tira: il primario di Pavia Raffaele Bruno si è scagliato duramente contro Luigi Marattin, deputato di Italia Viva. Tiene banco l’emergenza coronavirus e il primario di Malattie Infettive del Policlinico San Matteo è intervenuto in diretta al programma condotto da Myrta Merlino su La 7 per fare il punto della situazione sul Covid-19. Marattin, impegnato più tardi in una riunione col ministro Gualtieri sul decreto legge per stanziare fondi per affrontare l’emergenza, stava parlando dei tagli alla sanità ed ha mandato su tutte le furie il medico: «Deve stare zitto. Venga in reparto ad aiutare, che ci fa in videoconferenza col ministero?». Raffaele Bruno ha poi aggiunto: «I politici dovrebbero stare tutti quanti zitti. L’unica cosa che devono dire è che la gente deve stare a casa, anziché parlare di questi argomenti che non hanno senso».

PRIMARIO DI PAVIA VS MARATTIN, L’IRA DI RAFFAELE BRUNO

Raffaele Bruno ha tenuto a sottolineare che, mentre i politici sono impegnati nelle riunioni, la gente sta morendo, invitando l’esponente di IV di andare «due minuti in reparto a vedere ciò che sta accadendo». Myrta Merlino ha successivamente riportato la calma in studio, con Marattin che ha poi dovuto lasciare il collegamento per la riunione sopra citata. Pochi minuti fa il renziano ha scritto un lungo post su Facebook in cui ha evidenziato: «Il primario poi si è scusato in diretta, e ovviamente non c’è alcun problema. Come gli ho detto in trasmissione anche durante i suoi insulti , devo solo ringraziarlo – lui e i suoi colleghi – per tutto quello che stanno facendo. Dopodiché, quando questa brutta emergenza sarà finita, passeremo a occuparci dell’altro virus che da anni ci sta corrodendo: quello del populismo. Anch’esso è cieco: colpisce chiunque, a quanto abbiamo visto».





