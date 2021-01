Primo Appuntamento 2021/ Anticipazioni e coppie: Elda e Azelio, Silvia e Francesco…

Martedì 12 gennaio, in prima serata su Real Time, dopo le emozioni vissute con la prima puntata, Flavio Montrucchio torna ad indossare la giacca rossa, colore dell’amore, per raccontare gli incontri e le storie di altri single, protagonisti della seconda puntata della quinta edizione di Primo Appuntamento. Durante la prima puntata è scattata la scintilla tra Nicole e Marco e tra Armando e Jenny che hanno deciso di continuare a vedersi. Non è andato benissimo, invece, l’appuntamento tra Simone e Gabriella e Roberta e Carmelo tra cui non è scattata la scintilla. Questa sera, nel ristorante di Primo Appuntamento, ci saranno altre quattro, ipotetiche coppie. Per tutte e quattro, però, non sarà il primo appuntamento. Tra i protagonisti della serata, infatti, ci saranno anche Elda e Azelio che, dopo essersi incontrati due anni fa, tornano per festeggiare l’anniversario.

LE COPPIE DI PRIMO APPUNTAMENTO 2021 DEL 12 GENNAIO

Se Elda e Azelio, tornando nel ristorante di Primo Appuntamento, rivivranno le emozioni provate durante il primo incontro, cosa accadrà alle altre tre coppie protagoniste della seconda puntata del programma di Real Time? Tra le coppie ci saranno Federico ed Elisa: lui gioca a calcio e sogna di provare qualcosa di profondo e di lasciarsi travolgere da un sentimento inaspettato mentre Elisa è una 24enne allegra, solare e che ama divertirsi e fare tutto ciò che le passa per la testa. Spazio, poi, a Giulia e Marco. Lei ha 26 anni e afferma di essere ancora single perchè troppo esigente. Lui, invece, ha 34 anni è un barbiere e fisicamente è il sosia di Johnny Depp. Nascerà l’amore tra i due o la famosa scintilla non ci sarà? Infine, nel ristorante di Primo Appuntamento arriveranno Silvia e Francesco. Lei ha 49 anni e sogna d’incontrare un uomo con cui realizzare il sogno di lasciare la campagna per trasferirsi in città. Lui, invece, ha 48 anni e lavora nel mondo della notte. Non ha mai avuto un appuntamento al buio e spera di essere piacevolmente colpito dalla donna che avrà di fronte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA