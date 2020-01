Primo appuntamento 4, coppie/ Il ritorno di Sabrina Marchetti e il figlio Andrea (Anticipazioni 14 gennaio)

PRIMO APPUNTAMENTO 4, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

Martedì 14 gennaio, alle 21.10 su Real Time, torna l’appuntamento con l’amore. Flavio Montrucchio, conduttore anche di Bake Off Italia All Stars, conduce la seconda puntata della quarta edizione di Primo appuntamento. L’obiettivo è quello di aiutare le persone single e desiderose d’innamorarsi, a trovare il partner ideale per poter trovare il vero amore. Tra i protagonisti di questa sera c’è anche Sabrina Marchetti che ha già partecipato alla trasmissione lo scorso anno. Non avendo ancora trovato l’amore, la donna ha deciso di riprovarci. Sabrina, affetta dalla sindrome di Tournette, di cui parla sul suo canale Youtube, stavolta non si presenterà da sola, ma sarà accompagnata dal figlio Andrea, anche lui in cerca d’amore. Come andranno gli appuntamenti di entrambi? Sabrina s’incontrerà con Giorgio a cui racconterà cosa comporta convivere con la sua malattia. L’uomo non apparirà sorpreso e metterà a proprio agio Sabrina che potrebbe aver trovato l’uomo giusto. Sarà la volta buona?

LE COPPIE DELLA SECONDA PUNTATA DI PRIMO APPUNTAMENTO 4

Dopo Sabrina e Giorgio, prima coppia della seconda puntata di Primo appuntamento, a cercare l’amore sarà Andrea, il figlio di Sabrina che incontrerà Ersilia, una bellissima ragazza bionda. Durante la serata, i due parleranno anche di tradimenti e Andrea, con molta sincerità, ammetterà di essere stato tradito, ma di aver anche tradito. Sarà, poi, la volta di Francesco e Bruna che resterà spiazzata dai discorsi di Francesco che toccherà subito argomenti intimi con frasi a doppio senso come si legge su Novella 2000. Tra i non non mancherà qualche tensione e probabilmente i due decideranno di non vedersi più- Andrà davvero così o ci sarà qualche sorpresa? Toccherà, poi, a una coppia gay, cioè quella formata da Manuel e Carlo. Tra i due sembrano esserci le premesse per una conoscenza, ma uno dei due mostrerà un atteggiamento troppo pacato. Come andrà a finire?

© RIPRODUZIONE RISERVATA