Primo finalista Grande Fratello Vip 2020/ Chi è? Sui social vincono Dayane e Tommaso

Questa sera, lunedì 18 gennaio 2021, su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nella 33esima puntata condotta da Alfonso Signorini non mancherà l’eliminazione: una tra Carlotta Dell’Isola, Cecilia Capriotti, Stefania Orlando e Dayane Mello dovrà lasciare il gioco. A rischiare di più sembra essere l’ex concorrente di Tempation Island, da poco entrata nella casa del GF Vip. C’è grande attesa per la puntata di questa sera perché verrà decretato il nome del primo finalista.

A deciderlo sarà il pubblico a casa con il televoto. Un altro interrogativo molto discusso in rete nelle ultime ore è stato il presunto prolungamento ulteriore del reality, dal’8 febbraio al 26 febbraio. L’indiscrezione è trapelata anche all’interno della casa suscitando le reazioni dei concorrenti, soprattutto quelli che si trovano dentro la casa dall’inizio del fioco. Questa sera Alfonso Signorini svelerà la data ufficiale della fine del programma?

Grande Fratello Vip, primo finalista: il toto-nome sui social

Tornando al nome del primo finalista del Grande Fratello Vip, sui social è iniziato il toto-nome e i più quotati sono senza dubbio Tommaso Zorzi, Dayane Mello e Stefania Orlando: “Il nuovo finalista dev’essere tra Dayane e Tommaso e Stefania punto per questa puntata sopratutto per lanciare un messaggio iniziale. Forte chiaro!”. In tanti temono che il primo finalista possa essere uno tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “La sensazione che il primo finalista sia uno della coppietta è sempre più forte. Speriamo di scamparcela” e “Secondo me la prima finalista è Giulia (non perché io voglia)”, hanno scritto due utenti su Twitter.

Moltissimi fan del reality fanno il tifo per la modella brasiliana, per vedere la reazione degli altri coinquilini: “Vi prego domani rendiamo Dayane la prima finalista, voglio che esplodano i fegati di metà casa. Tanto Tommy sicuramente prima o poi ci andrà e lui in nomination non va mai, invece Dayane sì”. I più fedeli del programma ricordano che essere il primo finalista non garantisce la vittoria: “Comunque raga nella storia di #GFVIP chi è stato eletto finalista per primo, non ha MAI vinto… Porterà sfiga?”.



