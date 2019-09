Primo giorno di scuola 2019/ Calendario settembre: studenti in ansia

Scatterà domani per milioni di studenti italiani, il primo giorno di scuola. Per giovedì 12 settembre è infatti previsto l’inizio delle lezioni in gran parte delle regioni italiane, dopo ben tre mesi di vacanze. Skuola.net ha cercato di tastare l’umore degli studenti in vista di questo nuovo inizio, e su 2.500 studenti delle scuole medie e superiori ne è emerso che il 56% degli stessi vive questo momento con ansia, anche perché il 51% non ha ancora completato i compiti delle vacanze. C’è poi un 6%, che in barba agli insegnanti, ha deciso di non aprire per nemmeno un giorno i libri. Tornano quindi a “lavorare” i nostri ragazzi, che da domani fino al prossimo giugno 2020, dovranno passare numerosi pomeriggi a studiare in vista delle interrogazioni, fra le più odiate dagli alunni. Ma primo giorno di scuola significa anche addio alle grandi dormite, visto che saranno moltissimi coloro che dovranno svegliarsi molto presto per prendere i mezzi pubblici e raggiungere il proprio istituto scolastico.

PRIMO GIORNO DI SCUOLA: STUDENTI IN ANSIA

Non è comunque tutto da buttare via, visto che gli studenti ritroveranno i propri compagni, e per il 55% degli intervistati da Skuola.net rappresenta forse l’unica vera gioia legata alla scuola. Il 35% degli stessi alunni ha avuto modo di frequentare i compagni di classe durante le vacanze estive, mentre il 40% si è tenuto in contatto solo tramite i social, in particolare Instagram e Whatsapp. E sarà proprio il web a farla da padrona nelle prossime ore, visto che la maggior parte degli studenti pubblicherà qualcosa inerente al primo giorno di scuola, che sia una foto, un post, un video o una stories, rigorosamente su Instagram che è il social per eccellenza dei giovani, scelto dal 91% dei ragazzi. E queste ultime ore di “libertà” come le passeranno i ragazzi? Alcuni di loro, soprattutto il sesso debole, rovisterà nell’armadio per cercare l’outfit giusto per iniziare al meglio il nuovo anno scolastico.

