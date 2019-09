Antonella Clerici e Maelle/ Primo giorno di scuola della figlia: “Inizia la stagione”

Antonella Clerici in questa nuova stagione televisiva in partenza, potrà dedicarsi maggiormente all’amore della piccola Maelle. Per la bionda conduttrice, sarà un autunno/inverno un po’ “spento” in quanto, tornerà alla conduzione di uno show solamente da dicembre, al timone dello Zecchino d’Oro al fianco di Carlo Conti. “Ho pensato molto e ho deciso di credere ancora a una lunga storia d’amore che dura da 33 anni con la Rai”, ha scritto la Clerici sui social questa estate. “Con la mia consueta schiettezza ho detto no a Miss Italia perché non c’erano le condizioni per preparare l’evento adeguatamente avendolo saputo solo qualche giorno fa” (lo show è andato in onda lo scorso 6 settembre condotto da Alessandro Greco). La nota è poi proseguita: “Farò lo Zecchino d’oro per amore dei bambini, dei frati dell’Antoniano, delle tagliatelle di nonna Pina e del mio amico Carlo Conti. Così come onorerò l’impegno sociale con Telethon”. E sul futuro televisivo svelava: “Poi vedremo… so che il pubblico, per me sovrano, mi è vicino. Conto su di voi per affetto e sostegno, fiducia e lealtà maturata in tanti anni insieme. A presto, aspettatemi”.

Antonella Clerici, il primo giorno di scuola di Maelle

Alcune ore addietro, proprio Antonella Clerici ha postato su Instagram la foto del primo giorno di scuola di Maelle, che quest’anno frequenta la quinta elementare: “In bocca al lupo a tutti gli amici che iniziano la stagione tv, io inizio quella scolastica con Maelle”, ha scritto nella didascalia. Tra i tanti commenti di follower e personaggi noti, anche un cuore della “Zia” Mara Venier e tanti quadrifogli di Caterina Balivo. Tra le pagine di Oggi, alcuni mesi addietro la conduttrice parlava proprio della sua bambina in crescita: “È alta un metro e 63, ha il 38 di piede: sembra una donnina. “Ieri” le cambiavo il pannolino e ora al mattino per andare a scuola vuol far tutto da sola: ha già il piglio dell’adolescente. Prima mi voleva sempre, ero il suo “tutto”, adesso mi cerca solo al momento di addormentarsi. È nel silenzio della sera, solo allora, che la ritrovo “piccola”. Si lascia coccolare, rassicurare: le leggo una favola e a quel punto si scioglie. È il nostro momento: quello più intimo, più intenso”.





