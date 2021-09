Primo Reggiani è diventato papà/ È nato il figlio Romeo: “L’amore della nostra vita”

Primo Reggiani è diventato papà. Il 1° settembre 2021 l’attore e la fidanzata Federica Pacchiarotti hanno accolto il loro primo figlio, Romeo: “È nato l’amore della nostra vita! Benvenuto Romeo”, ha scritto Reggiani su Instagram annunciando la nascita del bambino. Insieme dal 2019, Primo e Federica hanno tenuto la gravidanza all’oscuro del gossip fino a pochi mesi prima del parto e anche adesso si godono i primi giorni da genitori lontano dai riflettori. Tantissimi i messaggi di amici e colleghi dell’attore romano, come: Francesco Montanari Giulia Bevilacqua, Francesco Arca e Irene Capuano, Laura Chiatti e Andrea Montovoli. “Auguri tesoro che bello saperti papà. Auguri a te e la tua compagna”, ha scritto l’attrice Giulia Elettra Gorietti. E ancora: “Auguri Super Papà! Benvenuti nel club dei genitori”, è stato il messaggio di Vittoria Belvedere.

Michael Constantine, è morto a 94 anni/ Papà in Il mio grosso grasso matrimonio greco

Primo Reggiani: l’attore prima di Federica e Romeo

Primo Reggiani e Federica Pacchiarotti stanno insieme dal 2019 e pochi mesi dopo il primo incontro sono andati a convivere. La ragazza non lavora nel mondo dello spettacolo: è un’estetista e massaggiatrice. In passato Primo Reggiani è stato legato all’attrice Martina Stella e all’ex Velina di Striscia la notizia Costanza Caracciolo. Martina Stella è stata legata all’attore dal 2008 al 2001: oggi è mamma di Ginevra (nata nel 2012 dalla relazione con l’hair stylist Gabriele) e aspetta il secondo figlio dal marito Andrea Manfredonia, procuratore calcistico. Primo Reggiani e Costanza Caracciolo sono stati insieme dal 2014 al 2016, arrivando a un passo dalla convivenza. Oggi l’ex Velina è legata a Bobo Vieri (sposato in gran segreto nel 2019), con cui ha avuto le figlie Stella e Isabel.

Dodi Battaglia ricorda la moglie Paola Toeschi "Eri straordinaria"/ "Grande anima"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Primo Reggiani (@primo_reggiani)

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 settembre: Steffy difende Brooke

© RIPRODUZIONE RISERVATA