Giovanni, Giselle Maria e Pino: i figli di Marco Maddaloni e la malattia del terzogenito

Marco Maddaloni ha ottenuto dalla vita importanti successi, sia professionali che personali, e oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo su Rai 1 nella nuova puntata de La volta buona. Il celebre judoka ha conquistato grandi trionfi sportivi mentre, nel suo privato, ha costruito una bellissima famiglia al fianco della moglie Romina Giamminelli, che ha sposato nel 2019 e alla quale è sentimentalmente legato dal 2009. Con lei, inoltre, è diventato papà per tre volte grazie alla nascita dei figli Giovanni, Giselle Maria e Pino.

Il primogenito Giovanni è nato nel 2016, la secondogenita Giselle Maria è nata nel 2018 e l’ultimo, Pino, nel 2020. Proprio il terzogenito di casa Maddaloni è particolarmente seguito dai suoi genitori per via di una malattia che lo accompagna sin dalla nascita: il piccolo Pino, infatti, è nato con una malformazione a entrambi i piedi. A raccontarlo è stato il judoka, assieme alla moglie Romina, in un’intervista a Verissimo dello scorso marzo: “È nato con i piedi torti. Dalla nascita fino ai quattro mesi ha portato i gessetti. Poi è stato operato“.

Marco Maddaloni e l’affetto della sua famiglia: “Sono un uomo molto fortunato“

Marco Maddaloni e la moglie Romina Giamminelli sono affezionatissimi alla loro famiglia e sono genitori molto premurosi per i figli Giovanni, Giselle Maria e Pino. Proprio su quest’ultimo sono incentrate maggiormente le proprie attenzioni, a causa della malattia: “Da quando ha subito l’intervento, Pino deve portare i tutori molte ore al giorno. Adesso è tosta perché non sopporta più i tutori, ma li deve tenere fino ai cinque o sei anni poi si vedrà“.

Il judoka ha più volte speso dichiarazioni d’amore nei confronti della sua famiglia, che l’ha sempre supportato in tutto. Anche durante il Grande Fratello, reality cui ha preso parte nella scorsa edizione, ha sempre ricevuto l’affetto della moglie e dei figli, oltre ad una bellissima sorpresa nel dicembre 2023 quando ha avuto modo di riabbracciarli nel corso di una puntata: “Sono un uomo molto fortunato, non mi manca niente nella vita“.

