Prince è stato – e forse lo sarà per sempre – uno tra gli artisti più amati e anticonvenzionali del panorama musicale contemporaneo. Da tutti conosciuto per “Purple Rain”, hit che lo ha consacrato a livello mondiale, Prince ha all’attivo più di venti album tra inediti e raccolte. Il suo primo singolo risale al 1978, l’ultimo è del 2016. Amato per la sua voce intensa e vibrante, oltre che cantante, Prince è stato anche polistrumentista. Musicista poliedrico, nei suoi lavori si sentono espliciti riferimenti ad artisti black quali James Brown e Stevie Wonder, ma anche musicisti rock come Jimi Hendrix e Frank Zappa. La sua musica coinvolge diversi stili come funk, rock classico e pop, ma spesso si è confrontato anche con il rap e il rock sinfonico.

Definito dalla critica di settore come “un personaggio assai curioso, molto lontano dalla figura angelica e ambigua di Michael Jackson”, Prince è su questa ambiguità che ha trovato successo tra il pubblico. E’ venuto a mancare nel 2016. Il suo corpo è stato trovato nell’ascensore della villa in cui ha vissuto. Sulle cause della morte, ancora oggi, nessuno è riuscito a trovare una vera e propria spiegazione.

Prince, chi era l’artista che ha cantato Purple Rain

Nel 1984 Prince ottenne il successo mondiale nella musica e anche nel cinema con il progetto multimediale Purple Rain, composto da un film musical e dalla relativa colonna sonora, che fece raggiungere all’artista contemporaneamente la prima posizione nelle classifiche dei singoli, degli album e dei film. Prima di Prince c’erano riusciti solo i Beatles. Sia il film sia l’album ricevettero svariati premi. Il film Purple Rain vinse l’Oscar alla migliore colonna sonora, mentre il brano When Doves Cry ottenne un Golden Globe come miglior canzone originale.

Questo per lui fu un vero e proprio momento di svolta. Conosciuto come Prince, il suo vero nome è Prince Rogers Nelson e nasce a Minneapolis. La vena artistica musicale di Prince si sviluppò molto presto e lo portò a dedicarsi a composizione, arrangiamento, produzione, canto e all’esecuzione dei suoi lavori spesso in totale autonomia. Il cantante è noto per la sua attività pionieristica sia in campo musicale sia in quello commerciale, essendo stato fra i primi a sfruttare Internet (prima che diventasse così influente) per la promozione e la vendita online sul suo sito web.

Prince, la morte e il mistero sulle cause della morte

Il 21 aprile 2016 Prince viene trovato morto in un ascensore all’interno del complesso di Paisley Park, sua residenza situata a Chanhassen. Da una prima ricostruzione, sembra che Prince sei giorni prima della sua morte sia stato sottoposto a un trattamento urgente (tecnicamente il “save shot“) per un’overdose da oppiacei. Il referto autoptico parla di un’overdose accidentale da Fentanyl. Ma ci sono altre tesi sulla morte del cantante.

Altre ricostruzioni riferiscono che fosse sieropositivo sin dagli anni Novanta e che la morte sia sopraggiunta per un peggioramento delle sue condizioni, sfociate da mesi in AIDS. Dopo la morte, gli album di Prince hanno rapidamente venduto oltre 7 milioni di copie, rendendolo l’artista musicale con le maggiori vendite in Nord America nel 2016.