Principe Andrea positivo al Covid/ Assente al Giubileo di Platino di Elisabetta II

Il principe Andrea è risultato positivo al Covid-19: è per questo motivo che non sarà presente ai festeggiamenti per il Giubileo di Platino di Elisabetta II. Venerdì, come riportato da Il Fatto Quotidiano, avrebbe dovuto partecipare al servizio giubilare di ringraziamento della regina nella cattedrale di St. Paul. La notizia è arrivata dopo alcuni giorni di discussione sulla possibilità o meno che il duca di York tornasse a partecipare alla vita pubblica nonostante gli scandali che lo hanno nel recente periodo coinvolto. È finito, infatti, sotto i riflettori in virtù delle accuse di stupro da Virginia Roberts Giuffré, all’epoca dei fatti minorenne.

Principe Andrea/ Perchè il duca di York è stato escluso dal "balcone reale"

In vista dell’evento era stato stabilito che il secondogenito della Regina avrebbe partecipato alla messa di ringraziamento di venerdì, ma non avrebbe potuto affacciarsi dal balcone di Buckingham Palace, dove Elisabetta e gli altri reali hanno presenziato al termine della parata militare odierna. Adesso la situazione è cambiata, ufficialmente per motivi di forza maggiore.

Principe Andrea positivo al Covid: l’annuncio da Buckingham Palace

L’annuncio della positività al Covid-19 del principe Andrea, come riportato da Il Fatto Quotidiano, è arrivato proprio da Buckingham Palace. “Dopo aver effettuato un test di routine, il duca è risultato positivo al Covid e con rammarico non sarà più presente alla funzione di domani”, questo quanto ha fatto sapere un portavoce della Royal Family.

In molti hanno temuto per le sorti della Regina dopo l’esito del tampone del suo secondogenito. Elisabetta II nei giorni scorsi infatti aveva incontrato il figlio. Anche lei però ha effettuato un test, che è risultato negativo. Inoltre, dopo la positività del duca di York, i due non hanno più avuto contatti. È per questo motivo che i festeggiamenti per il Giubileo di Platino possono regolarmente andare avanti, seppure ciò avverrà senza la presenza del principe, che già nei giorni scorsi era stato messo al bando dalla vita pubblica.

