Principe azzurro cercasi/ Video, su Rai 2 il film con Anne Hathaway (19 dicembre)

Principe azzurro cercasi sarà trasmesso da Rai 2 nel prime time di oggi, giovedì 19 dicembre, a partire dalle ore 21.20. Si tratta di una commedia sentimentale realizzata nel 2004 negli Stati Uniti e tratta da un soggetto di Meg Cabot. La sceneggiatura è stata curata da Shonda Rhimes, con la fotografia di Charles Minsky e le musiche di John Debney. La regia è stata invece curata da Garry Marshall, che era anche attore, produttore e sceneggiatore. Nel corso della sua carriera, ha diretto titoli del calibro di Pretty Woman, Paura d’amare, Se scappi ti sposo e Pretty Princess. La protagonista principale è invece Anne Hathaway, vincitrice di un Premio Oscar nel 2013 come miglior attrice non protagonista per Les Misérables e candidata quattro anni prima per Rachel sta per sposarsi. Viene affiancata da Julie Andrews, a sua volta vincitrice di un Oscar nel 1965 grazie a Mary Poppins e con altre due nomination per Tutti insieme appassionatamente e Victor/Victoria. Il cast viene completato da John Rhys-Davies, Héctor Elizondo, Chris Pine e Heather Matarazzo.

Principe azzurro cercasi, la trama del film

La trama di Principe azzurro cercasi si focalizza sulla figura della giovane Mia Thermopolis, che sta per diventare principessa di Genovia. La situazione cambia quando la Regina Clarisse, sua nonna, non le dice che deve sposarsi per poter finalmente prendere il suo posto. Numerosi pretendenti si avvicendano per chiederle la mano e il prescelto è Andrew Jacoby, che le porta un anello di diamanti molto prezioso. Parte il fidanzamento ufficiale, ma c’è chi trama alle loro spalle. Si tratta del Visconte Mabrey, che porta il nipote Nicholas Deveraux a provarci con lei per poi conquistare lui il trono in maniera indebita. Mia e Nicholas si innamorano e lei diventa regina dopo essersi lasciata con Andrew e fidanzata proprio con Nicholas. Alla fine, le uniche nozze celebrate saranno tra Clarisse e Joe, il responsabile della sicurezza innamorato di lei da sempre.

Il trailer di Principe azzurro cercasi



© RIPRODUZIONE RISERVATA