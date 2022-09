Principe Filippo di Edimburgo, marito Regina Elisabetta/ Uniti anche nella morte

Principe Filippo di Edimburgo e Regina Elisabetta: l’amore e il matrimonio

Il Principe Filippo di Edimburgo è stato l’amato marito e consorte di vita della Regina Elisabetta. 74 anni d’amore tra i due che si sono conosciuti quando l’aspirante Regina d’Inghilterra aveva soli 13 anni e lui diciotto. Correva l’anno 1939 quando Filippo, un lontano parente della dinastia dei Windsor, fa il suo ingresso al Royal Naval College di Dartmouth dove la famiglia Reale è in visita. All’aitante e giovane Filippo viene chiesto di fare compagnia alle figlie del Re Giorgio IV: Elisabetta e Margaret. Tra Elisabetta e Filippo scatta subito una simpatia che li porta a conoscersi successivamente per via epistolare. Sono tantissime le lettere che i due si scrivono e che sono l’inizio di una lunga e bellissima storia d’amore.

Nel 1946 Filippo chiede la mano della futura Regina d’Inghilterra. Un matrimonio d’amore e non combinato come spesso accade quando si parla di regni, dinastie e famiglie reali. Filippo ed Elisabetta si amano come si amano due semplici ragazzi. Il “sacrificio” di Filippo è ancora più importante visto che per sposare Elisabetta è tenuto a rinunciare ai suoi titoli di principe di Grecia e Danimarca per essere nominato Duca di Edimburgo. Il 20 novembre del 1947 Filippo ed Elisabetta diventano marito e moglie.

Principe Filippo di Edimburgo e Regina Elisabetta: uniti anche nella morte

Il matrimonio tra la Regina Elisabetta II e il Duca Filippo è suggellato dalla nascita di quattro figli: Carlo, Anna, Edward e Andrea. Un amore che ha fatto sognare il mondo intero con Filippo che è sempre stato un passo indietro alla Regina del Regno Unito. Tra i due c’è sempre stato amore e rispetto reciproco che nemmeno la morte ha saputo scalfire. All’età di 99 anni, il Principe Filippo è morto il 9 aprile del 2021 lasciando la sua Lillibet da sola. Un’assenza che si è fatta sentire e che si è percepita nel volto a volte spaesato dalla monarca che l’ha raggiunto molto presto.

La morte di Filippo ha segnato la Regina Elisabetta che, proprio alla stampa, disse: “Egli è stato semplicemente la mia forza e il mio sostegno durante tutti questi anni e io, la sua intera famiglia, questo Paese e molti altri abbiamo nei suoi confronti un debito più grande di quanto lui possa rivendicare o persino di quanto potremo mai sapere”.











