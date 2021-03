Principe Filippo sta morendo?/ Rumors “Trasferimento in ambulanza: ombrelli e agenti”

C’è grande apprensione, in queste ore, in merito alle condizioni di salute del Principe Filippo di Edimburgo, consorte della Regina Elisabetta e ricoverato ormai da due settimane. Le ultime notizie che contribuiscono ad alimentare l’ansia a corte giungono tramite il proprio profilo Twitter da parte del giornalista Chris Ship, conduttore per ITV News e dal 2017 Royal Editor. Il cronista in questi frangenti ha postato una serie di tweet che non farebbero ben sperare su quanto stia accadendo al Duca di Edimburgo. Ship ha parlato infatti di una frenetica attività presso l’ospedale.

Qui, scrive, “un paziente è stato trasferito in un’ambulanza dopo che ombrelli e un furgone della polizia sono stati usati per evitare che le telecamere di TV e stampa registrassero qualcosa”. Quindi ha aggiunto: “Possiamo solo immaginare – anche se non lo sappiamo – che questo fosse per il principe Filippo”. Il cronista ha quindi postato il video che immortala ciò che sono stati in grado di filmare legittimamente dalla loro postazione.

PRINCIPE FILIPPO, COME STA? LE ULTIME INDISCREZIONI

Pochi minuti dopo Chris Ship ha postato un altro breve video che immortala un’ambulanza in procinto di allontanarsi e seguita dai flash dei fotografi presenti: “L’ambulanza in cui è stata trasferita una persona ha lasciato l’ospedale. Attendiamo la conferma dal Palazzo che si trattava del Duca di Edimburgo”. Solo nelle passate ore, come riporta Libero Quotidiano, Buckingham Palace aveva rassicurato i cittadini britannici sulle condizioni del principe Filippo asserendo che sta bene e che avrebbe iniziato a rispondere positivamente alle terapie. Anche il figlio Edward aveva detto che il padre “sta molto meglio”. “Non vede l’ora di uscire e questo è il segnale più positivo, incrociamo le dita”, aveva aggiunto il principe Edward in un’intervista a SkyNews, pur definendolo “un po’ demoralizzato” alla luce del lungo ricovero. Il prossimo giugno il principe Filippo compirà 100 anni e proprio l’età avanzata desta non poche preoccupazioni.

Lots of activity at the Duke of Edinburgh’s hospital where a patient has been transferred into an ambulance after umbrellas and a police van were used to prevent the TV & press cameras recording anything. We can only imagine – although we don’t know – this was for Prince Philip — Chris Ship (@chrisshipitv) March 1, 2021

The ambulance into which a person was transferred has left the hospital. We await confirmation from the Palace that this was the Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/l2Q01GHZul — Chris Ship (@chrisshipitv) March 1, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA