Principe William e Kate Middleton/ Le tensioni con Harry e Meghan e il regalo speciale a Lilibet Diana

Secondo un insider, la regina Elisabetta sarebbe stata la prima ad apprendere la notizia della nascita, il 4 giugno scorso, della secondogenita della coppia Harry e Meghan Markle, Lilibet Diana. Subito dopo, però, sarebbero venuti William e Kate Middleton, il fratello e la cognata di Harry, che su Instagram hanno espresso così le loro congratulazioni nei confronti di Harry, Meghan e del piccolo Archie, il loro primo figlio nonché fratellino della new entry di casa Windsor: “Siamo tutti felici del lieto annuncio dell’arrivo della piccola Lili. Congratulazioni a Harry, Meghan e Archie”. Il messaggio è stato postato a corredo di una foto che ritrae la coppia insieme al primogenito Archie e alla sorellina ancora nel pancione. Agli auguri ha fatto seguito un regalo molto speciale pensato apposta per Lilibet, di cui però non si hanno molti dettagli. Conoscendo gli zii, però, potrebbe trattarsi di un oggetto prezioso e in un certo modo altamente simbolico per la loro famiglia.

Il rapporto tra il principe William e Kate Middleton e la coppia Harry e Meghan

Lilibet Diana è nata il 4 giugno scorso, in un anno caratterizzato da diverse tensioni tra Harry e Meghan e il resto dei componenti della famiglia reale. Alcune dichiarazioni hanno contribuito a far vacillare anche il rapporto tra i due fratelli William e Harry, ma adesso tutto sembrerebbe essersi risolto. La nascita di Lili, poi, ha fatto sì che la famiglia si riunisse intorno ai due, nonostante la distanza anche geografica tra loro e i loro parenti rimasti nel Regno Unito. Attualmente, infatti, Harry e Meghan vivono negli Stati Uniti, e Lilibet Diana è stata a tutti gli effetti la prima Windsor a nascere oltreoceano. Naturalmente è stata anche la prima a essere scelta per portare il nome della sua bisnonna, Elizabeth, leggermente modificato in Lilibet perché è così che la chiamava Filippo, il suo adorato marito scomparso il 9 aprile 2021 a due mesi dal suo centesimo compleanno.

Il principe William e i consigli genitoriali a suo fratello Harry

In occasione della nascita di Archie, nel luglio 2019, il principe William dichiarò di avere “molti consigli (genitoriali) per suo fratello minore”. “Gli auguro tutto il meglio e spero che nei prossimi giorni possano stabilirsi e divertirsi ad avere un neonato nella loro famiglia e tutte le gioie che ne derivano”. E aggiunse: “Siamo assolutamente entusiasti e non vediamo l’ora di vederli nei prossimi giorni mentre le acque si calmano. Sono molto contento e felice di dare il benvenuto a mio fratello nella ‘società di privazione del sonno’ di cui fanno parte i genitori”. Con queste parole, due anni fa, il principe William fece ridere tutti. È la conferma ulteriore del suo istinto di protezione nei confronti di Harry, il fratello minore, a cui – al di là di qualche scaramuccia – è tuttora molto legato.

