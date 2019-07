Principessa araba combra lo Spoleto Calcio/ Norah Al Saud “Ecco perché la scelta”

Lo Spoleto Calcio ha una presidentessa araba. Si tratta precisamente di Norah Bint Saad Al Saud, come sottolineato dai colleghi del quotidiano Il Giornale. Norah non è soltanto la prima donna araba ad entrare nel mondo del calcio italiano, ma la prima donna saudita in assoluto alla guida di una società sportiva. Una vera e propria rivoluzione, se si pensa che a inizio di quest’anno, a Gedda, scoppiò una grande polemica per la sfida fra Juventus e Milan valevole per la Supercoppa Italia, per il fatto che le donne fossero costrette a vedere la partita solo in alcuni settori dello stadio. Probabilmente Norah Bint Saad Al Saud è la risposta a quella polemica, il chiaro segnale che il vento sta probabilmente e leggermente iniziando a cambiare anche per le donne del Medio Oriente. Curioso come Norah abbia deciso di divenire presidentessa di una piccola realtà come appunto lo Spoleto Calcio che milita in Eccellenza, Girone A dell’Umbria.

SPOLETO CALCIO: UNA PRINCIPESSA ARABA ALLA GUIDA

«Il calcio è una passione di famiglia – ha detto Norah, figlia del cugino del re dell’Arabia Saudita – ed è per questo che ho scelto questo sport. La scelta di Spoleto è dovuta alla bellezza della città, conosciuta in tutto il mondo, e alla voglia di fare qualcosa di importante anche nel calcio». La scelta di Norah non sembrerebbe essere quella di un semplice passatempo: «Lo Spoleto calcio – ha continuato – è una piccola realtà calcistica dilettantistica dove è possibile lavorare con l’ obiettivo di crescere e ambire alla scalata di categoria». Quella della principessa saudita non sarà quindi un’avventura, ma la volontà di investire sul territorio e soprattutto sulla squadra di calcio di Spoleto, con una grande ambizione sportiva. Dopo i cinesi e gli americani, anche gli arabi hanno fatto ufficialmente il loro ingresso nel mondo del pallone italiano: chissà che quello di Norah non divenga un esempio per attirare altri ricchi personaggi di quella zona del mondo.

