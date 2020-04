Priscila Prado, fidanzata Andrea Pucci/ L’incidente hot in moto e…

Priscila Prado è la fidanzata di Andrea Pucci ed è finita al centro del gossip due anni fa, per via di un incidente hot in moto. La brasiliana infatti si trovava a bordo di una moto di grossa cilindrata con il comico quando, salendo sul mezzo, ha dovuto scostare molto la lunga donna verde acqua, mostrando così uno spacco vertiginoso e persino l’intimo. Secondo quanto riferito da TgCom24, in quell’occasione i due si stavano dirigendo al Salone del Mobile di Milano. Di Priscilla però sappiamo ben poco, se non che è nata nel 1984 e che è madre di due gemelli, Luca e Giulia. I due ragazzi sono nati inoltre quando lei aveva 21 anni. Oggi fa un lavoro molto diverso da quello di Pucci: è consulente di stile e immagine, ma anche imprenditrice di alta moda. Le foto con il fidanzato invece non sono così frequenti sul suo profilo social: l’ultimo scatto della coppia risale al settembre dell’anno scorso, in occasione dei The Best Fifa Awards che si sono tenuti al Teatro alla Scala. “Meu amor” [amore mio, ndr] scrive Priscila. Negli ultimi giorni invece ha pubblicato una foto in cui spiccano due mazzi di fiori. Rose rosse e rosa ricevute in occasione del suo compleanno: “La vita è magia nell’allegria e nella tragedia. Ma una cosa ho capito in questi 36 anni, le donne, le amiche sono state fondamentali nella mia vita. Ho imparato che per essere felice devi amarti , ho assolutamente imparato che se la tua felicità dipende dalle altre persone sei fottuta. Ma soprattutto ho capito che la libertà è il vero lusso di questa vita“. Clicca qui per leggere il post di Priscila Prado.

Priscilla Prado, fidanzata Andrea Pucci: una Pasqua difficile

Una Pasqua difficile per Priscila Prado: come scopriamo su Instagram, la fidanzata di Andrea Pucci si è vista sfumare l’occasione di preparare una torta in occasione della festività. “Sono uscita per comprare del latte”, dice in una serie di Stories, “sono tornata a casa senza“. Priscila infatti si è resa conto che c’era troppa fila nei market vicino a casa, ha fatto il giro del quartiere e poi ha deciso di rinunciare al progetto. “Comunque… che anno di me**a“, conclude. Oggi, domenica 12 aprile 2020, Andrea Pucci sarà invece protagonista della prima serata di Italia 1, grazie alla messa in onda del suo show In… tolleranza zero. Guardando al passato, Priscila intanto ha realizzato che non tutto nella sua vita è andato come avrebbe voluto. “Quando ne avevo 25 dicevo che a 30 sarei stata una donna super realizzata e avrei fatto un sacco di cose straordinarie”, scrive in un post, “mi sarei sposata al mare e i miei figli mi avrebbero portato dei fiori bianchi, vestiti di bianco”. Priscila rivela di avere una casa dei sogni e che nel suo futuro avrebbe preferito avere una vita tranquilla, una quotidianità fatta di cosa scegliere per cena con il marito, qualche uscita di coppia. “Avrei voluto imparare almeno 5 lingue“, continua, “e soprattutto sarei diventata un mostro in cucina. Con i miei ragazzi avremmo avuto più tempo da trascorrere insieme”. Nelle sue fantasie ovviamente c’è anche la moda, il suo settore, ma anche le amiche. “Sarei finalmente riuscita ad avere un gruppo tipo Sex and The City e avremmo avuto un appuntamento ogni sabato mattina per la colazione”, aggiunge, “potrei andare avanti per tanto, ma la fo***tissima verità è una sola: sono viva, ho due figli che mi fanno impazzire perchè sono adolescenti, ho amiche incasinate e quando riusciamo a vederci pensiamo: Habemus Papa“. E nonostante la vita della Prado sia piena di alti e bassi, come quella di tutti, è sicura che sia straordinaria. Priva di programmi preconfezionati e un matrimonio perfetto che esiste solo nelle serie tv. “È tutto tanto colorato e niente è dritto“, conclude, “la vita non ti dà quello che vuoi ma quello che ti serve”. Clicca qui per leggere il post di Priscila Prado.

