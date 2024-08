Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Priscila Prado e Andrea Pucci, il comico e conduttore televisivo di successo. La coppia dopo un momento di crisi è tornata insieme ed oggi sono più uniti ed innamorati che mai come ha raccontato lo stesso comico dalle pagine del settimanale Vero Tv: “mi fanno star bene cose molto semplici come andare a prendere mia figlia a scuola o andare a bere il caffè nel mio bar preferito. Sono una persona normalissima, a disposizione della gente quando ne ho voglia, rinchiuso nei fatti miei se non ne ho”.

Chi è Priscila Prado, moglie di Andrea Pucci/ “Siamo più complici e innamorati di sempre…”

La loro relazione ha vissuto dei momenti di alti e bassi, i classici up & down, ma alla fine ha vinto l’amore come ha raccontato la stessa brasiliana in un post condiviso sui social: “ne è passata di acqua sotto i ponti da allora. Ne abbiamo vissute di esperienze… belle, bellissime, uniche, irripetibili, folli, tristi, tristissime, da non ripetere. Ci siamo amati pazzamente. In alcuni momenti fino ad odiarci. Ci siamo persi. E divisi abbiamo cercato disperatamente di vivere vite felici. Ma la verità è che non abbiamo mai smesso di cercarci, di desiderarci e di ritrovarci”. Oggi Andrea Pucci e la compagna sono più complici che mai come ha raccontato anche il comico: “siamo complici più di sempre, innamorati più che mai, felici di un presente che, nonostante mille limiti, è un regalo. Ed entusiasti di un futuro assieme che ha ancora tanto da offrirci. Non mi guardo indietro: sono esattamente dove voglio essere. Ti amo uragano della mia vita”.

Priscila Prado e Rachele, compagna e figlia Andrea Pucci/ "Entusiasti di un futuro insieme"

Chi è Priscila Prado, la compagna di Andrea Pucci

Ma chi è la compagna di Andrea Pucci? Classe 1984, Priscila Prado ha origini brasiliane, ma da tantissimi anni vive in Italia dove lavora nell’ambito della moda occupandosi dello stile e dell’immagine della maison Botondi, un celebre brand milanese. Nonostante il suo lavoro nel mondo della moda e la grande popolarità del compagno, il comico Andrea Pucci, la bellissima Priscila non ha mai lavorato nel mondo dello spettacolo né tantomeno ha cercato di farne parte. Grazie alla passione per il suo lavoro è approdata in tv, ma solo per parlare del suo lavoro nel programma “Detto Fatto” di Rai1.

Per quanto concerne la vita privata, Priscila Prado è mamma di due meravigliosi gemelli Luca e Giulia nati da una precedente relazione. Poi l’incontro e l’amore con il comico Andrea Pucci con cui è legata oramai da diversi anni.