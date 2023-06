Priscilla Prado e Rachele Baccan: chi sono la fidanzata e la figlia di Andrea Pucci/ “Sono un papà amico…”

Andrea Pucci e la storia con la fidanzata Priscilla Prado

Andrea Pucci è molto discreto e riservato e della sua vita privata non si hanno molte informazioni. L’attore e conduttore, tuttavia, è stato sposato anni fa, ma della sua ex moglie non ci sono informazioni. “La mamma di mia figlia non era secchiona, era senza dubbio una donna tutta d’un pezzo, ma femmina. Un po’ di pepe ci vuole nella vita!”, ha detto in una vecchia intervista Pucci.

Il matrimonio tra Pucci e l’ex moglie è finita oltre dieci anni fa e, attualmente, Pucci ha una relazione con Priscilla Prado, una manager di origini brasiliane, che si occupa di stile ed immagine. La donna è mamma di due gemelli, Luca e Giulia che ha avuto quando aveva solo 21 anni.

Andrea Pucci e il rapporto con la figlia Rachele Baccan

Andrea Pucci è padre di Rachele Baccan, sua unica figlia e suo grande amore. Tra l’attore e conduttore e la figlia c’è un rapporto di complicità come ha raccontato lo stesso Pucci in una vecchia intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni sulle cui pagine ha spiegato di lasciare alla madre il compito di spronarla. “Questo ruolo ce l’ha la mamma. Io intervengo raramente. Sono il papà amico, ma quando alzo la voce la casa trema”, ha detto Pucci.

Padre orgoglioso di Rachele, Pucci la lascia libera di fare le sue scelte e sul futuro di Rachele, a Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato: “Non ho pregiudizi, alcuni influencer hanno spessore. Ci sono giovani che su Internet hanno trovato il metodo di proporti un piatto di cucina spiegandolo in 20 secondi con un tono di voce e una velocità che hanno convinto pure me”,

