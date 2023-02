Andrea Pucci, come nasce il nome d’arte?/ “Facevo ridere tutti nei villaggi. Colorado? 11 anni di successi”

Andrea Pucci ospite di Michelle Impossible di Michelle Hunziker

Andrea Pucci, all’anagrafe Andrea Baccan, è un comico e conduttore televisivo. Dopo l’esperienza de La Pupa e il Secchione torna in tv nelle vesti di ospite della nuova edizione di “Michelle Impossible & Friends”, lo show di Michelle Hunziker trasmesso in prima serata su Canale 5. Classe 1965, Pucci prima di diventare un comico ha lavorato per diversi anni nella tabaccheria di famiglia per poi dedicarsi alla gioielleria. In realtà però il suo desiderio era ben altro e così comincia a lavorare nei villaggi turistici. “I miei inizi sono stati casuali, direi involontari, nel senso che lavoravo per la Valtur nel 1991 ad Agadir, Marocco. Ero il responsabile della piscina perché avevo un brevetto di nuoto…” – ha raccontato in una intervista rilasciata a ilnuovocalcio.it.

L’esperienza nei villaggi turistici si rivela un grandissimo successo come ha raccontato:” facevo ridere tutti. Il capo villaggio mi disse “Tu qui non c’entri niente, ti metto in animazione!”. Da lì divenni la colonna portante dell’intrattenimento di quella stagione e man mano mi resi conto che, oltre a divertirmi in prima persona, la gente si divertiva più di me. Sognavo questo lavoro, ma non sapevo quale fosse la strada giusta per avere successo, o meglio per esprimere quello che avevo dentro”.

Andrea Pucci: ecco come è nato il suo nome

Ma da dove deriva il nome Pucci? Tutto è iniziato quando Andrea Pucci entra nel cast del programma cul “La sai l’ultima?” che ha vinto nel 1993. “Nelle mie performance raccontavo delle barzellette di milanesi “ganassa”, quelli della “Milano bene” che avevano tutti quei nomignoli: Cicci, Pucci, Ciccetti… E ogni volta che entravo in scena, Pippo Franco, il conduttore di quegli anni, anziché presentarmi con il mio nome, Andrea Baccan, diceva “Il Pucci di Milano”” – ha raccontato il comico.

Quel nome diventa così il suo biglietto da visita. “Sai cosa è successo? La gente per strada mi riconosceva così, quindi ho tenuto Andrea, il mio nome, e Pucci, il nomignolo che mi aveva attribuito Pippo Franco” – ha confessato il comico che è letteralmente scoppiato a Colorado dove è arrivato per puro caso: “merito di una persona del pubblico di un mio spettacolo. Mi indirizzò a dei casting di Mediaset, lì andò bene. Mi presero e partecipai a quella trasmissione per ben 11 anni!”.

