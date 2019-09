Prisoners, Rete 4/ Trama e cast del film con Hugh Jackman (29 settembre 2019)

Prisoners va in onda Rete 4 oggi, 29 settembre 2019, a partire dalle ore 21.30. Si tratta di un thriller che ha come attori principali Hugh Jackman, Maria Bello, Terrence Howard e Jake Gyllenhaal. Questo film, diretto dal regista Denis Villeneuve, è stato realizzato nell’anno 2013. In Prisoners si sentono delle musiche, che sono state create da Jóhann Jóhannsson, che ha ricevuto due nomination agli Oscar per aver composto la colonna sonora dei film La Teoria del tutto e Sicario. In questo thriller, poi, il montaggio è frutto del lavoro di Gary Roach, che ha incominciato la sua carriera nel film Potere assoluto di Clint Eastwood. In Prisoners recita Jake Gyllenhaal, che ha lavorato in film celebri come I segreti di Brokeback Mountain e Lo sciacallo. Per la sua partecipazione in quest’ultimo lungometraggio, l’attore ha ricevuto una seconda candidatura ai Golden Globe e ha vinto poi un BAFTA e uno Screen Actors Guild Award.

Prisoners, la trama del film

Nella trama di Prisoners si parla della famiglia Dover, che vive tranquillamente in Pennsylvania. Nel giorno del Ringraziamento, l’ultimogenita Anna scompare nel nulla, insieme con la sua amica Joy Birch. Il padre di Anna incomincia a cercare le due bambine, concentrando la sua attenzione sul fatto che un camper era solito sostare di fronte alla sua abitazione nei giorni precedenti la scomparsa delle piccole. Il detective Loki scopre che il proprietario del camper è un certo Alex Jones. Questi è un ritardato mentale, che vive con la zia Holly. Il giovane viene interrogato e, in base alla sua deposizione, viene subito rilasciato, in quanto dichiarato estraneo al rapimento. A quel punto quindi Keller, conscio del fatto che Alex sappia delle notizie importanti riguardanti il sequestro della figlia Anna e di Joy, rapisce il ragazzo e lo porta nella casa del padre, ormai abbandonata. L’uomo incomincia a torturare Jones che, dopo aver subito varie violenze, gli confessa che le due bambine sono nel labirinto. Dopo che viene ritrovata in vita la piccola Joy, Dover comprende che la figlia è nascosta nell’abitazione di Holly Jones. Si reca in quella casa, ma viene sparato ad una gamba dalla signora Holly e nascosto in un fosso dove ritrova il fischietto di Anna. Ad un certo punto, il detective Loki si reca nella casa dell’anziana Jones, mentre questa sta cercando di avvelenare la figlia di Dover. Il poliziotto salva così la vita alla bambina e fa arrestare finalmente la sua rapitrice.

Il trailer di Prisoners





© RIPRODUZIONE RISERVATA