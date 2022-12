Probabili formazioni Argentina Croazia/ Quote: Di Maria è la variabile

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA CROAZIA: GIOCA DYBALA?

Con le probabili formazioni di Argentina Croazia ci avviciniamo naturalmente alla prima semifinale dei Mondiali 2022, che sarà giocata stasera in Qatar. Dopo una vittoria ai calci di rigore ai quarti, il pronostico sulla carta favorirebbe l’Argentina, che però aveva in pugno la partita contro l’Olanda e ha rischiato di rovinare tutto, tanto che il portiere Emiliano Martinez, capace di parare ben due rigori, ha rubato la scena persino a Leo Messi, comunque autore di un gol e un assist in partita più di un altro rigore segnato nella serie finale e naturalmente faro di tutto il gioco dell’Albiceleste.

Attenzione alla Croazia che invece ai rigori è ormai “abbonata”, perché ci è andata per la quarta volta negli ultimi due Mondiali e ha sempre vinto. Inoltre i croati contro il Brasile hanno già compiuto un’impresa che sicuramente ha alzato la fiducia dei vice-campioni del Mondo: in svantaggio al 105’ minuto, hanno acciuffato il pareggio in extremis, poi dal dischetto i rigoristi sono stati (di nuovo) perfetti e il portiere Livakovic ha fatto il resto. Tutto questo premesso, una semifinale dei Mondiali resta un appuntamento imperdibile e allora diamo diamo uno sguardo alle ultime notizie sulle probabili formazioni di Argentina Croazia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Argentina Croazia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Parte favorita l’Argentina, la cui vittoria (segno 1) è quotata a 1,83, mentre poi si sale a quota 3,35 in caso di pareggio e quindi di segno X, infine una vittoria della Croazia varrebbe 5,00 volte la posta in palio per chi avrà giocato sul segno 2 dando fiducia agli slavi.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA CROAZIA

LE SCELTE DI SCALONI

Nelle probabili formazioni di Argentina Croazia, la variabile potrebbe essere un inserimento di Angel Di Maria dal primo minuto, però Lionel Scaloni secondo noi insisterà con l’assetto che gli ha permesso di trovare la quadra dopo il debutto choc contro l’Arabia Saudita. Ovviamente un cambio sarà inevitabile, perché Acuña è squalificato, dunque a sinistra dovrebbe giocare Tagliafico al suo posto. Indichiamo quindi ancora il modulo 3-5-2 con Emiliano Martinez naturalmente intoccabile in porta; davanti a lui agiranno i tre difensori centrali Romero, Otamendi e Lisandro Martinez; detto di Tagliafico, a destra dovremmo invece vedere Molina, uno dei grandi protagonisti contro l’Olanda. Nel cuore della mediana vanno verso la conferma De Paul, Enzo Fernandez e Mac Allister, mentre al fianco di Messi è sempre Julian Alvarez il favorito, anche se il rigore decisivo potrebbe aver sbloccato Lautaro Martinez.

LE MOSSE DI DALIC

Sul fronte slavo, le probabili formazioni di Argentina Croazia vedono il solito dilemma in attacco per Zlatko Dalic, perché la maglia da centravanti ha vari candidati. Petkovic con il gol contro il Brasile ha fatto un passo avanti, ma potrebbe anche giocare accentrato Kramaric, in questo caso con Pasalic inserito a destra, mentre a sinistra è intoccabile Perisic. Il modulo di riferimento per la Croazia è infatti il 4-3-3, con Modric, Brozovic e Kovacic naturalmente titolari nel “sacro” terzetto di centrocampo che è un marchio di fabbrica per i vice-campioni del Mondo in carica. Nulla dovrebbe cambiare anche in difesa, perché avremo in porta l’ormai eroe nazionale Livakovic e davanti a lui il quartetto formato da Juranovic a destra, Lovren e Gvardiol centrali, infine Sosa come terzino sinistro.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA CROAZIA: IL TABELLINO

ARGENTINA (3-5-2): E. Martinez; Romero, Otamendi, Li. Martinez; Molina, De Paul, E. Fernandez, Mac Allister, Tagliafico; Messi, Alvarez. All. Scaloni.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic. All. Dalic.











