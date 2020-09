Probabili formazioni Bayern Monaco Siviglia/ Quote: Flick si affida a Lewandowski

Si giocherà questa sera alle ore 21.00 e tra le mura della Puskas Arena di Budapest la partita tra Bayern Monaco e Siviglia, finale della Supercoppa Europea 2020: andiamo dunque subito ad analizzare quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni del big match. Passate solo poche settimane dalla conclusione delle manifestazioni UEFA per la stagione 2020-21, ecco che si torna in campo per assegnare l’ultimo trofeo in palio: siamo dunque più che mai curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Flick come di Lopetegui per le probabili formazioni di Bayern Monaco Siviglia, per cui comunque non ci attendiamo grandi sorprese. Di fatto la sessione di calciomercato estiva non ha portato grandi cambiamenti all’interno delle due rose e vista l’occasione più che mai prestigiosa, entrambi i tecnici dovranno fare affidamento un po’ agli 11 che sono stati protagonisti nelle rispettive finali di Champions ed Europa League. Non scordiamo poi che sia Flick che Lopetegui hanno già esordito nei rispettivi campionati nazionali: la condizione dei loro giocatori non è ancora eccezionale, ma se non altro hanno messo un po’ tutti minuti nelle gambe. Andiamo allora a controllare da vicino le scelte dei due tecnici per le probabili formazioni di Bayern Monaco Siviglia.

QUOTE E PRONOSTICO

Trattandosi di match secco è davvero difficile immaginare un pronostico netto per la finale della Supercoppa Europea 2020: pure il portale di scommesse Snai non ha dubbi nel consegnare ai tedeschi il favore. Nell’1×2 vediamo infatti che la vittoria del Bayern Monaco è stata data a 1.35, contro il più elevato 7.50 assegnato al Siviglia: il pareggio vale 5.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO SIVIGLIA

LE MOSSE DI FLICK

Considerato che pure sono stati ben pochi i cambi nella rosa bavarese, ecco che non ci sorprenderebbe se Flick, per le probabili formazioni di Bayern Monaco Siviglia, andasse a confermare gran parte dell’11 che ha disputato la finale di Champions con il Psg. Confermato il 4-2-3-1, ecco che allora anche questa sera a Budapest vedremo Neuer tra i pali, con davanti in difesa dal primo minuto Sule e Boateng: in fascia ci sarà spazio per Davies e Pavard. Nella mediana a due dei bavaresi però si farà sentire la mancanza di Thiago Alcantara: Kimmich prenderà il suo posto e farà compagnia dal primo minuto a Goretzka. Per quanto riguarda l’attacco della formazione bavarese, ecco che la certezza di Flick come dei fan del club tedesco è senza dubbio Robert Lewandowski: col polacco ecco pronti dal primo minuto Sane e Gnaby, con Muller adibito sulla tre quarti.

LE SCELTE DI LOPETEGUI

Anche per Julien Lopetegui saranno grandi conferme nelle probabili formazioni di Bayern Monaco Siviglia: chiaramente a partire dal modulo che sarà il classico 4-3-3. Qui vedremo confermato dal primo minuto ancora una volta tra i pali Bounou: davanti ci sarà spazio per Koundè e Diego Calos, mentre le corsie esterne saranno preoccupazione di Jesus Navas e Acuna (che ha preso il posto di Reguilon, volato al Tottenham, ma nel mirino anche della Juventus). Pronto poi dal primo minuto in cabina di regia Fernando, con al fianco Jordan e Rakitic, da poco tornato al club biancorosso dopo sei anni passati al Barcellona. Nessun dubbio infine per Lopetegui anche per consegnare le maglie da titolari in attacco: qui questa sera vedremo dal primo minuto Ocampos, De Jong e Suso.

IL TABELLINO

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, J. Boateng, A. Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, T. Muller, L. Sané; Lewandowski. Allenatore: Hans-Dieter Flick

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Jordan; Ocampos, L. De Jong, Suso. Allenatore: Julen Lopetegui



© RIPRODUZIONE RISERVATA