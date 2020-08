Diretta Psg Bayern Monaco/ Streaming video Canale 5: finale Champions League 2020

Psg Bayern Monaco, diretta dall’arbitro Daniele Orsato, è la partita in programma oggi, domenica 23 agosto presso l’Estadio da Luz di Lisbona: fischio d’inizio previsto alle ore 21.00 per la finale della Champions League 2019-2020. Dopo mille peripezie e con una pandemia (e il conseguente lockdown) di mezzo, siamo riusciti ad arrivare alla prestigiosa finale del primo torneo del continente della UEFA e davvero siamo impazienti di scoprire chi, dopo la diretta tra Psg e Bayern, incoroneremo come vincitore della Champions League. La sfida è grande e i protagonisti sono pronti a fare la storia: lo sono i francesi, alla loro prima storica finale per la prima competizione UEFA, come anche i tedeschi, che sperano di mettere in bacheca invece il loro sesto trofeo. E che pure paiono imbattibili: i ragazzi di Flick, guidati dal goleador Robert Lewandowski, hanno infatti vissuto un finale di stagione post pandemia incredibile, premiato dal successo dello scudetto come della Coppa di Germania, oltre che da un cammino in Champions League da urlo, con lo storico 8-2 inferto al Barcellona. E a cui ora va messa la classica ciliegina, con la vittoria della sesta coppa nella storia del club bavarese e il raggiungimento del Triplete. Ma a guastare i sogni del Bayern Monaco questa sera sarà il Psg carico di stelle di mister Tuchel che pure punta al primo triplete della sua storia, dopo aver fatto suo scudetto (assegnato però d’ufficio) e Coppa nazionale. Neymar e compagni paiono pronti a prendersi il posto che gli spetta nell’albo d’oro della competizione, ma solo il campo ci darà il verdetto ultimo di questa finale per la Champions League 2019-2020.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo subito che questa sera la finale di Champions League tra Psg e Bayern Monaco sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Canale 5, al numero 5 del telecomando del digitale terrestre, con telecronaca affidata a Pierluigi Pardo: la diretta streaming video sarà offerta tramite la piattaforma Mediaset Play. Inoltre la sfida, il cui fischio d’inizio è atteso per le ore 21.00 sarà visibile in diretta tv anche sul satellite su Sky: appuntamento ai canali Sky Sport uno (201) e Sky Sport Football (203), con diretta streaming video garantita per tutti gli abbonati al servizio, tramite la nota app Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PSG BAYERN MONACO

Alla vigilia della diretta tra Psg e Bayern Monaco, è certo tempo di prendere in esame anche le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di questa finale per la Champions League 2019-20, dove ovviamente vedremo in campo solo i titolari più in forma. Senza correre alcun rischio, ecco che allora Tuchel dovrebbe riconfermare in toto l’11 che ha fatto meraviglie in questa parte finale della competizione, riconfermando tra i pali anche il vice Rico (visto che Navas potrebbe non essere ancora al top della forma). Seguendo il classico 4-3-3, ecco che il Paris Saint Germain si affiderà in difesa al capitano Thiago Silva (all’ultimo match con questa maglia), questo in coppia con Kimpembe, mentre Kehrer e Bernat si collocheranno in fascia. Pronti a centrocampo Marquinhos, con Paredes e Herrera usati come mezz’ali: in attacco non mancheranno Di Maria, Mbappe e Neymar, con l’ex Inter Icardi jolly dalla panchina.

Non ci saranno sorprese neppure nello schieramento del Bayern Monaco, dove Flick confermerà gli 11 che abbiamo visto ai quarti come in semifinale. Ecco che allora saranno sempre Boateng e Alaba i titolari in difesa, assieme a Kimmich e Davies in corsia: pronti a centrocampo dal primi minuto Goretzka e Thiago Alcantara. Verrà poi confermato Muller alle spalle della prima punta Lewandowski, con il reparto completato da Perisic e Gnabry (che ha fatto scintille nella semifinale contro il Lione).

QUOTE E PRONOSTICO

Esaminando infine il pronostico segnato alla vigilia della finale di Champions League, ecco che per il portale di scommesse Snai il favore è tutto per i tedeschi. Già nell’1×2 vediamo infatti che la vittoria del Psg oggi è stata data a 3.15 contro il più elevato 2.05 fissato per il successo del Bayern Monaco, mentre il pareggio paga la posta in palio a 4.00.

