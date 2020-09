Calciomercato Juventus/ Suarez sempre più vicino: Beckham chiama Higuain

Tiene sempre banco in casa Juventus per il calciomercato estivo l’approdo di Luis Suarez dal Barcellona: anzi si può dire che sono giorni roventi per questa trattativa, che ha già ottenuto l’ok anche della formazioni bianconera (Chiellini e Bentancur hanno già preso contatti telefonici con l’attaccante uruguaiano). Come ci riporta poi questa mattina anche la Gazzetta dello Sport, siamo ormai ai dettagli: è ormai stilato e ben solido l’accordo tra il giocatore e la Vecchia Signora (pronto un triennale da 10 milioni netti a stagione) e manca solo da trovare la quadra con il club blaugrana. Che pure pare ben disposto aventi incontro alla controparte torinese. Si vocifera infatti che a breve si potrebbe trovare l’accordo per liberare Suarez a costo zero o quasi: il Barcellona potrebbe infatti accogliere una sorta di piccolo indennizzo dalla Vecchia Signora (comò occorso con l’affare Rakitic-Siviglia). E la Juventus sarebbe ben felice di accogliere una richiesta low-cost, anche per mantenere gli ottimi rapporti con la controparte spagnola.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, BECKHAM CHIAMA HIGUAIN NEGLI USA

E per un nome in arrivo, ecco che questa mattina ci giungono interessanti novità di calciomercato per un profilo in partenza da Vinovo. Parliamo dunque di Gonzalo Higuain, il cui addio alla Juventus è stato ufficializzato ieri dal fratello-agente, durante una lunga intervista concessa a Tuttosport. Nei prossimi giorni dunque il Pipita formalizzerà l’interruzione del contratto con la Vecchia Signora e dunque si appresterà a cercare una nuova destinazione. Al momento le pretendenti all’argentino non mancano, ma tra tutti si staglia ovviamente l’Inter Miami di David Beckham. Secondo le ultime voci di calciomercato raccolte dal Corriere dello sport, pare che l‘ex campione inglese, proprietario del club che milita nel primo campionato statunitense, abbia già preso contatti con il Pipita per convincerlo a sbarcare agli USA. Sul piatto è stata messa già una proposta di contratto fino al 2022, ben appetibile, ma prima l’argentino dovrà trattare con la Juventus per la buonuscita. Staremo a vedere.



