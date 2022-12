Probabili formazioni Francia Marocco/ Quote, due dubbi per Regragui (Mondiali)

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA MAROCCO: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Francia Marocco ci introducono alla seconda semifinale dei Mondiali 2022: appuntamento allo stadio Al Bayt per mercoledì 14 dicembre (ore 20:00 italiane) per una partita storica, che incrocia calcio e politica in un turbinio di emozioni e un pronostico completamente ribaltato. Certamente non per la Francia, campione in carica e con la possibilità di fare back to back come nessuno ha fatto da 60 anni a oggi: i Bleus sono arrivati qui grazie alla vittoria contro l’Inghilterra e sono riusciti a superare, fino a questo momento, le insidie di una competizione che ha fatto fuori parecchie delle big in maniera anche clamorosa.

Ed eccoci al Marocco, prima africana di sempre alla semifinale di un Mondiale: un solo gol subito in tutto il torneo, clean sheet contro Croazia, Belgio, Spagna e Portogallo, due vittorie tra ottavi e quarti davvero incredibili per come sono maturate. Una nazionale che sapevamo avere qualità, ma chiaramente non ci aspettavamo fino a questo punto – anzi: sulla carta, sarebbe dovuta uscire al girone. Ora i Leoni dell’Atlante se la giocano, ancora una volta non sono favoriti ma occhio alla gara secca e le sue possibilità; noi per il momento andiamo ad analizzare in maniera più approfondita le scelte dei due CT nelle probabili formazioni di Francia Marocco.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per Francia Marocco, la seconda semifinale dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria dei campioni in carica vi permetterebbe di guadagnare 1,50 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,90 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo dei Leoni dell’Atlante, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 7,25 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA MAROCCO

GLI 11 DI DESCHAMPS

Nel parlare delle probabili formazioni di Francia Marocco bisogna dire che la cosa più complessa da capire nelle scelte di Didier Deschamps è il modulo: a volte 4-2-3-1, a volte 3-4-1-2, a volte qualcosa di ancora diverso. Per esempio, la posizione di Griezmann: in questi Mondiali 2022 ha giocato spesso come centrocampista aggiunto, una sorta di regista con facoltà di arretrare e alzare la sua posizione a seconda dei casi. Lo disponiamo oggi sulla trequarti, posizione sostanzialmente naturale, stretto tra Ousmane Dembélé e Mbappé che saranno i laterali pronti a supportare la prima punta Giroud. A questo punto le altre scelte di Deschamps sono una sorta di conseguenza: il centrocampo infatti sarà formato dalla cerniera Rabiot-Tchouaméni, entrambi ottimi per tutto il torneo, mentre Koundé ancora una volta si dovrà allargare sulla corsia destra per giocare come terzino, lasciando la zona centrale della difesa a Varane e Upamecano e con Theo Hernandez a sinistra. In porta giocherà Lloris; l’alternativa è appunto l’avanzamento di Theo con Koundé a fare il terzo centrale, a quel punto Mbappé affiancherebbe Giroud con Dembélé laterale di centrocampo.

LE SCELTE DI REGRAGUI

Anche Walid Regragui ha naturalmente le idee chiare, ma deve ancora definire due dubbi che riguardano la condizione dei suoi difensori: Aguerd e Mazraoui non hanno giocato contro il Portogallo e non danno sensazioni ottime per questa partita, ce la farà invece Saiss che era uscito acciaccato dal quarto di finale. Dunque, a completare una difesa che vedrà ovviamente Bounou in porta e Hakimi terzino destro saranno nel caso El Yamiq come centrale e Attiyat Allah come laterale sulla corsia sinistra; per il resto ovviamente il Marocco non cambierà nell’assetto e nei suoi giocatori. A fare il regista basso a centrocampo sarà Sofyan Amrabat, che sta giocando un Mondiale straordinario (che fa ben sperare i tifosi della Fiorentina); con lui agiranno Ounahi e Amallah, il primo ha fortemente impressionato Luis Enrique nel corso degli ottavi contro la Spagna. Dell’attacco bisogna precisare che non ci sarà Cheddira, espulso nell’ultima partita del Marocco: una grande delusione per il bomber del Bari che non sarebbe comunque partito titolare, come prima punta infatti En Nesyri non ha rivali (ed è anche il matchwinner dei quarti) mentre sugli esterni agiranno Ziyech sulla fascia destra e Boufal sull’altra corsia.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA MAROCCO: IL TABELLINO

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Rabiot, Tchouaméni; O. Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Allenatore: Didier Deschamps

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiyat Allah; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En Nesyri, Boufal. Allenatore: Walid Regragui











