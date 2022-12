Probabili formazioni Inghilterra Francia/ Quote, Kane vs Mbappé! (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA FRANCIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Un quarto di finale scintillante viene introdotto dalle probabili formazioni di Inghilterra Francia: per i Mondiali 2022 si gioca alle ore 20:00 di sabato 10 dicembre, siamo allo stadio Al Bayt di Al Khor e questo incrocio tra le due corazzate europee è sulla carta straordinario. I campioni in carica hanno avuto ragione della Polonia negli ottavi, sostanzialmente dominando: Giroud ha scritto la storia, Mbappé si è avvicinato a farlo, la Francia appare realmente iper competitiva e favorita nonostante abbia dovuto lasciare a casa parecchi campioni, ma questa sera troverà sicuramente pane per i suoi denti.

L’Inghilterra infatti sta giocando un Mondiale interessante e di qualità: difesa di ferro e attacco capace di segnare 12 gol in quattro partite, negli ottavi l’avversaria non era una big ma il 3-0 rifilato al Senegal era comunque da mettere a referto, e la vittoria netta è arrivata con la sensazione di non aver nemmeno messo le marce alte. Ora dunque vedremo cosa succederà in campo, siamo soprattutto curiosi di scoprire se i due Commissari Tecnici confermeranno le ultime scelte e con chi si giocheranno questo quarto dei Mondiali 2022. Proviamo a ipotizzare i due undici, nell’attesa che la partitissima si giochi, leggendo insieme le probabili formazioni di Inghilterra Francia.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per Inghilterra Francia, partita valida per i quarti di finale dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria dei Bleus vi permetterebbe di guadagnare 3,05 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,25 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo dei Tre Leoni, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 2,40 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA FRANCIA

GLI 11 DI SOUTHGATE

La forte sensazione in vista di Inghilterra Francia è che Gareth Southgate abbia trovato la quadratura del cerchio: dopo le prime due partite del girone ha cambiato qualcosa e adesso il suo 4-1-4-1, o se vogliamo un 4-3-3, funziona alla perfezione. Non c’è ragione per cambiare, almeno sulla carta: Jordan Henderson ha trovato il posto da titolare in mediana e dovrebbe essere confermato, al suo fianco dovremmo quindi vedere l’intoccabile Declan Rice in cabina di regia e naturalmente il giovane Bellingham, che continua a stupire per le sue prestazioni. In difesa, Maguire che nel Manchester United ha perso il posto si sta riscattando togliendosi qualche sassolino dalla scarpa, il suo partner al centro della linea rimane Stones mentre il rientro di Walker ha definito anche i terzini, con il giocatore del Manchester City a destra e Shaw che si è preso la maglia sull’altro versante. Per quanto riguarda il tridente, Foden dovrebbe esserci: Southgate ha rinunciato a Mount per concedergli il posto, a destra agirà Saka con Harry Kane chiaramente da centravanti.

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Anche Didier Deschamps dovrebbe confermare le sue scelte per Inghilterra Francia. I Bleus dunque si dispongono con un 4-3-3 che in realtà potrebbe essere una sorta di modulo fluido. Il terzino destro è Koundé, un centrale adattato, questo significa che in fase di possesso la Francia gioca con lui, Varane e Upamecano sulla linea difensiva (davanti a Lloris) mentre Theo Hernandez diventa il laterale sinistro di un centrocampo nel quale di fatto Ousmane Dembélé fa l’esterno destro tattico, nel senso che sarebbe molto più offensivo ma parte da dietro per avere campo da macinare. Ecco allora la linea a quattro, completata dai due mediani che saranno Rabiot e Tchouaméni; davanti chiaramente ci sono ben pochi dubbi, Giroud si riprende il posto da titolare che ha confermato diventando il miglior marcatore di sempre nella storia della sua nazionale, alle sue spalle agiscono Mbappé e Griezmann ma poi appunto sarà da definire il reale schieramento di partenza dei campioni del mondo in carica.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA FRANCIA: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; J. Henderson, D. Rice, Bellingham; Saka, Kane, Foden. Allenatore: Gareth Southgate

FRANCIA (3-4-2-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano; O. Dembélé, Rabiot, Tchouaméni, T. Hernandez; Mbappé, Griezmann; Giroud. Allenatore: Didier Deschamps











