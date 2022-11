Probabili formazioni Inghilterra Iran/ Diretta tv, dubbi per Southgate (Mondiali)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA IRAN: CHI SCENDE IN CAMPO

Le probabili formazioni di Inghilterra Iran ci conducono a parlare della partita che si gioca alle ore 14:00 di lunedì 21 novembre, presso lo stadio Internazionale Khalifa di Al Rayyan: inizia il gruppo B dei Mondiali 2022, ed è un girone nel quale i tre leoni sono clamorosamente favoriti. Dopo la finale raggiunta agli Europei l’Inghilterra ha acquistato la consapevolezza di poter sollevare un trofeo, e dunque inizia questa Coppa del Mondo sapendo di essere tra le principali candidate alla vittoria finale, soprattutto in questo esordio è chiaro come ci si aspetti una vittoria convincente e magari anche con una goleada.

Vero che nel frattempo l’Inghilterra è retrocessa nella Lega B di Nations League, ma la competizione lascia comunque il tempo che trova e comunque c’è troppa distanza rispetto all’Iran, che comunque torna a giocare i Mondiali e vuole togliersi belle soddisfazioni. Vedremo dunque cosa succederà domani pomeriggio ad Al Rayyan; adesso, mentre aspettiamo che sia il momento di giocare, proviamo a fare qualche rapida considerazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori per il loro esordio ai Mondiali 2022, leggendo insieme le probabili formazioni di Inghilterra Iran.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA IRAN

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Gareth Southgate si approccia a Inghilterra Iran: ha perso alcuni giocatori chiave prima di partire per il Qatar e il suo modulo è ancora incerto, ma potrebbe essere il 4-3-3. Il portiere sarà Pickford, anche se Pope sta giocando alla grande con il Newcastle; il suo compagno di squadra Trippier potrebbe avere la maglia come terzino sinistro con Alexander-Arnold confermato a destra, in mezzo invece sembra che Eric Dier e Stones possano essere titolari ma occhio a Walker, convocato anche se non al top della condizione. In mezzo, Declan Rice giocherà titolare; da valutare Kalvin Phillips, sembra che in questo momento il posto al fianco del playmaker del West Ham debba essere di uno straordinario Bellingham e allora a fare il terzo in mediana avremmo uno tra Mason Mount e, più probabilmente, Jordan Henderson che darà equilibrio alla squadra. Davanti ovviamente Kane; sugli esterni ecco Foden e Saka senza dimenticarsi ovviamente di Sterling e soprattutto Rashford, naturalmente c’è anche la possibilità che Southgate opti per il 4-2-3-1 o il 3-4-2-1, cambiando parecchie cose.

GLI 11 DI QUEIROZ

Il giramondo Carlos Queiroz potrebbe affrontare Inghilterra Iran con un 4-1-4-1: secondo questo modulo Azmoun, sempre che abbia recuperato dall’infortunio, farebbe sostanzialmente uno dei due trequartisti centrali alle spalle della prima punta Taremi (l’altro sarebbe eventualmente Ghoddos), naturalmente a destra giocherebbe Jahanbakhsh (altro nome conosciuto al di fuori dei confini nazionali) con Vahid Amiri che invece opererebbe a sinistra. Senza Azmoun, spazio a Torabi spostato verso l’interno del campo; per quanto riguarda la difesa, Moharrami e Jalali saranno i due terzini mentre la coppia centrale a protezione del portiere Beiranvand sarà formata da Pouraliganji e Kanaani. Resta quindi da definire il metronomo che si piazzerà davanti alla difesa, supportato eventualmente dai due trequartisti e che si piazzerà a fare da schermo in fase di non possesso: qui Queiroz potrebbe puntare su Cheshmi, ma staremo a vedere se effettivamente sarà questa la scelta del Commissario Tecnico dell’Iran.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA IRAN: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Alexander-Arnold, Stones, E. Dier, Trippier; Bellingham, D. Rice, J. Henderson; Saka, Kane, Foden. Allenatore: Gareth Southgate

IRAN (4-1-4-1): Beiranvand; Moharrami, Pouraliganji, Kanaani, Jalali; Cheshmi; Jahanbakhsh, Azmoun, Ghoddos, V. Amiri; Taremi. Allenatore: Carlos Queiroz











