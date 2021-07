Video/ Italia Inghilterra (4-3 dcr): highlights e gol, rigori (finale Europei 2020)

VIDEO ITALIA INGHILTERRA: HIGHLIGHTS FINALE EUROPEI 2020

Il video di Italia Inghilterra è l’occasione buona per andare a ripercorrere la finale degli Europei 2020: il trionfo degli azzurri nella notte di Wembley, il secondo titolo continentale a 53 anni dalla vittoria di Roma, le mille emozioni vissute. Lo ripercorriamo brevemente, per poi dare spazio alle immagini integrali della partita: inizio da incubo per l’Italia, al 2’ minuto la finale degli Europei 2020 la stappa l’Inghilterra. Cross di Trippier da destra, il pallone attraversa l’area di rigore e sul secondo palo è appostato Luke Shaw: Di Lorenzo scala in ritardo, il terzino del Manchester United schiaccia il mancino che impatta sul terreno, colpisce il palo alla destra di Gigio Donnarumma e si infila. Wembley ribolle, l’Italia è sotto e l’Inghilterra giustamente si esalta; tuttavia dura poco, perché gli azzurri riprendono il comando delle operazioni e cominciano a riversarsi nella metà campo avversaria. Nel primo tempo però creano poco (Chiesa calcia fuori di poco, Insigne alza troppo una punizione) mentre gli inglesi sono pericolosi con una combinazione che quasi manda Sterling in porta (bravissimo Bonucci).

Nel secondo tempo invece ancora Chiesa stuzzica Pickford, che la vede all’ultimo ma respinge; poi arriva il pareggio, al 67’ battiamo un angolo che Cristante spizza nel cuore dell’area, Verratti si attorciglia e di testa manda in porta, Pickford fa un miracolo con l’aiuto del palo ma questa volta Leonardo Bonucci è pronto a ribadire in rete da mezzo passo. Appena prima della fine Chiellini si fa saltare da Saka ma lo trattiene con esperienza, su questo episodio arriverà una petizione inglese per rigiocare la partita. Ancora supplementari, come contro la Spagna: succede poco, Jorginho meriterebbe il rosso per un fallaccio su Grealish (l’arbitro invece lo ammonisce) e Chiellini quasi all’ultimo toglie il pallone dal piede di Sterling in area, dopo che il fantasista del Manchester City lo aveva quasi lasciato sul posto. Così, la finale degli Europei 2020 viene decisa ai rigori.

VIDEO ITALIA INGHILTERRA: I RIGORI

Ecco allora i rigori, nel video di Italia Inghilterra. Segnano Domenico Berardi e Harry Kane, mentre Andrea Belotti si fa ipnotizzare da Jordan Pickford. Sul dischetto va Harry Maguire e il suo rigore è perfetto: siamo in svantaggio. Ci mette una pezza Leonardo Bonucci, poi Marcus Rashford ci pensa troppo, spiazza Donnarumma ma centra il palo: ci riporta idealmente davanti Federico Bernardeschi che guarda il portiere e lo buca centralmente, conferma Gianluigi Donnarumma che intuisce e respinge il rigore di Jadon Sancho, come Rashford entrato all’ultimo secondo dei supplementari per calciare dal dischetto. Come contro la Spagna, il match point ce l’ha Jorginho: l’italo-brasiliano cambia lato, va a destra ma Pickford aspetta fino all’ultimo, si tuffa dalla parte giusta e manda il pallone sul palo. Jorginho si dispera, ma abbiamo un’altra possibilità di vincere: Donnarumma arriva sul rigore di Bukayo Saka (enormi polemiche in Inghilterra per la scelta di affidare a lui, il baby del gruppo, l’ultimo tiro) ed è festa grande, anche se Gigio in un primo momento non aveva capito di aver vinto gli Europei 2020 (non solo: rivelerà che sull’errore di Jorginho aveva pensato fosse già finita).

