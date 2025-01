PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: CHI GIOCA IL DERBY DI SUPERCOPPA?

Le probabili formazioni Inter Milan sono l’appuntamento inevitabile in una Epifania che per i tifosi nerazzurri e rossoneri potrebbe diventare una lunga attesa di quello che succederà stasera allo stadio di Riad, esotica sede del derby di Milano con in palio la Supercoppa Italiana 2024. Le idee dovrebbero essere più chiare per Simone Inzaghi, che si gode una squadra collaudata negli anni in tutti i suoi punti di forza e che sta pure molto bene in questo momento, come ha indicato la netta e meritata vittoria contro l’Atalanta nella semifinale di questa competizione.

Il Milan invece è un cantiere con i lavori in corso, come è inevitabile per una squadra che ha cambiato allenatore appena una settimana fa: il debutto di Sergio Conceicao è stato vincente con la bella rimonta contro la Juventus, agevolata in verità anche da un pizzico di fortuna, ma c’è ancora tanto da fare. Il derby potrebbe dare una spinta enorme, se l’esito fosse positivo: mentre aspettiamo il giudizio del campo, è però tempo di curiosare tra moduli e titolari analizzando le probabili formazioni Inter Milan…

COSA CI DICONO PRONOSTICO E QUOTE?

Prima di lanciarci con precisione nelle probabili formazioni Inter Milan, è doveroso il consueto sguardo alle quote Snai circa il pronostico, che è nettamente favorevole ai nerazzurri. Inter “padrona di casa” in quanto campione d’Italia, il segno 1 varrebbe appena 1,75 volte la posta in palio, mentre quota 3,70 è indicata per il segno X in caso di pareggio (che manderebbe la partita ai rigori) e varrebbe 4,50 volte la posta il segno 2 in caso di successo del Milan.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

QUASI TUTTO CHIARO PER INZAGHI

Non c’è molto da dire circa le scelte di Simone Inzaghi nelle probabili formazioni Inter Milan: bisogna naturalmente fare i conti con l’infortunio di Thuram, per cui dovrebbe esserci Taremi al fianco di Lautaro Martinez, anche se non è da escludere una sorpresa legata a Correa. Il resto della formazione nerazzurra dovrebbe invece essere il più classico dei 3-5-2, con il portiere Sommer protetto da Bisseck, De Vrij e Bastoni, che stanno facendo benissimo in assenza di Acerbi e Pavard; in questo momento non si propone nemmeno il solito ballottaggio a destra, dove Dumfries è l’indiscutibile titolare, così come Dimarco dall’altra parte e il trio nel cuore del centrocampo con Barella, il regista e grande ex Calhanoglu e Mkhitaryan.

QUALCHE DUBBIO PER CONCEICAO

Sergio Conceicao sembra invece destinato ad avere qualche dubbio in più nelle probabili formazioni Inter Milan, a cominciare da Leao che dovrebbe però accontentarsi di essere il jolly dalla panchina per il tridente d’attacco del Milan con Pulisic a destra, Morata centravanti e Jimenez favorito come ala sinistra. Il modulo sarà il 4-3-3, a centrocampo è recuperato Bennacer ma stasera i titolari dovrebbero essere Musah, Fofana e naturalmente Reijnders, il migliore rossonero della stagione. Attenzione poi alla difesa, perché davanti al portiere Maignan ci sono Calabria ed Emerson Royal che si giocano il posto come terzino destro e anche la coppia centrale non è ancora del tutto stabilita, con un possibile ballottaggio Gabbia-Thiaw e Tomori più certo del posto, con Theo Hernandez infine naturalmente a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenez. All. Conceicao.