DIRETTA JUVENTUS MILAN, LA PRIMA DI CONCEICAO!

La diretta Juventus Milan, in onda venerdì 3 gennaio 2025 alle ore 20 dalla Kingdom Arena di Riad, capitale dell’Arabia Saudita, decreterà la sfidante della vincitrice della sfida fra Inter e Atalanta per la finalissima di Supercoppa Italiana. Prima uscita dell’anno per entrambe le squadra e soprattutto prima uscita stagionale per Sergio Conceicao, nuovo allenatore dei rossoneri dopo l’uscita di scena di Paulo Fonseca avvenuta dopo il pareggio di campionato contro la Roma. Il tecnico portoghese è subito chiamato ad una grande prova con le final four della Supercoppa Italiana, e soprattutto incrocia subito suo figlio, Francisco Conceicao, attaccante della Juventus e suo ex giocatore al Porto.

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Avanti tutta su Zirkzee, Douglas Luiz piace a Guardiola (3 gennaio 2024)

Supercoppa Italiana che potrebbe infondere nuova fiducia a due ambienti in difficoltà. Entrambe le squadra infatti hanno svolto una prima fase di campionato ben al di sotto delle aspettative. La Juventus in particolare, dopo un mercato faraonico e l’approdo del nuovo allenatore Thiago Motta, si trova sesta in campionato a quota 32 punti. Inoltre, seppur imbattuta, la Vecchia Signora ha dimostrato fin’ora una certa sterilità offensiva, che a portato a deludenti pareggi contro squadre ben più modeste di quella a disposizione di Thiago Motta.

Il Milan non se la passa certo meglio, addirittura ottavo a quota 27 punti ma con ancora una partita da recuperare, la parentesi Fonseca si è chiusa con qualche alto e molti bassi.

Il precedente in campionato dice 0-0 in una sfida fra le più noiose di questa stagione di Serie A

Calciomercato Juventus/ Rashford allontana l'Arabia: chance per i bianconeri? Addio Danilo! (2 gennaio 2025)

DIRETTA JUVENTUS MILAN, INFO STREAMING VIDEO TV CANALE 5: DOVE VEDERLA?

La diretta Juventus Milan sarà trasmessa venerdì 3 gennaio in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity tramite dispositivi mobili e Smart TV.

JUVENTUS MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

La Juventus di Thiago Motta opterà per il 4-2-3-1, con Di Gregorio tra i pali e una difesa composta da Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso. Non convocato Danilo, con già un piede a Napoli. A centrocampo Locatelli e Thuram saranno i fulcri della manovra, mentre il trio Yildiz, Koopmeiners e Conceicao supporterà l’unica punta Vlahovic.

Calciomercato Juventus news/ Per Kolo Muani servono 60 milioni! Antonio Silva si avvicina? (2 gennaio 2025)

Il nuovo Milan di Conceicao potrebbe rispondere con lo stesso modulo, puntando su Morata come terminale offensivo. Alle sue spalle agiranno Jimenez, Reijnders e Pulisic, di rientro dopo l’infortunio mentre la mediana sarà composta da Fofana e Terraciano. In difesa, davanti a Maignan, ci saranno Emerson Royal, Gabbia, Thiaw e Theo Hernandez.

DIRETTA JUVENTUS MILAN, LE QUOTE

Per la diretta Juventus Milan le quote vedono un leggero vantaggio per la Juventus, con la vittoria quotata a 2.40, mentre il successo del Milan è a 3.10. Il pareggio al termine dei tempi regolamentari è quotato a 3.30.