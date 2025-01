DIRETTA INTER ATALANTA, PER LA FINALE

Giovedì 2 gennaio 2024, alle ore 20.00 Inter e Atalanta scenderanno in campo al King Fahd International Stadium di Riad, capitale dell’Arabia Saudita, per la diretta Inter Atalanta, valida come semifinale della Supercoppa Italiana 2025. Seconda occasione per il nuovo formato final four della Supercoppa, che lo scorso anno vide trionfare proprio l’Inter di Simone Inzaghi contro il Napoli campione d’Italia. I nerazzurri sfidano la finalista della scorsa Coppa Italia, l’Atalanta di Gianpiero Gasperini, sconfitta dalla Juventus per 1-0 all’Olimpico il 15 maggio.

Sfida che decreterà la prima finalista, che andrà successivamente a sfidare nella finalissima la squadra vincitrice fra Milan e Juventus. Match interessante anche in ottica Scudetto per tastare il polso a quelle che, ad oggi, sono probabilmente due delle principali candidate al tricolore. I campioni in carica sono infatti secondi in campionato a 40 punti, ma con una partita da recuperare, mentre i bergamaschi sono primi a quota 41, e stanno stupendo per qualità di gioco e continuità. Il precedente di campionato ha visto l’Inter vincere con un secchissimo 4-0, ma era il 30 agosto, calcio estivo, a Riad sarà un’altra storia…

DIRETTA INTER ATALANTA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Inter Atalanta sarà trasmessa giovedì 2 gennaio 2024 in chiaro gratuitamente su Canale 5, al quinto canale del digitale terrestre e 105 di Sky. Il match sarà inoltre visibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite smartphone, tablet o PC.

INTER ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Inzaghi opterà per il consueto 3-5-2, puntando sulla coppia d’attacco Thuram–Lautaro e sulla spinta sulle fasce di Dumfries e Dimarco. Calhanoglu sarà il regista davanti alla difesa, con Barella e Mkhitaryan pronti agli inserimenti. A difendere i pali Sommer e la difesa a tre composta da Bisseck, de Vrij e Bastoni, da valutare la presenza di Pavard e Acerbi.

L’Atalanta risponde con il 3-4-2-1 di Gasperini: Carnesecchi in porta dietro alla linea a tre composta da Djimsiti, Hien,Kolasinac; sulle fasce Bellanova e Zappacosta offriranno ampiezza mente Ederson e de Roon guideranno il centrocampo. De Ketelaere e Pasalic agiranno dietro Lookman, unica punta a causa dell’assenza di Retegui.

DIRETTA INTER ATALANTA, LE QUOTE

La diretta Inter Atalanta si presenta per i bookmakers come una sfida incerta. Le quote favoriscono leggermente l’Inter: la vittoria dei nerazzurri è quotata a 2.20, mentre il successo dell’Atalanta è dato a 3.20. Il pareggio infine è offerto a 3.50. Golosa l’opzione del gol di entrambe le squadre offerto a circa 1.60.