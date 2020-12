Probabili formazioni Inter Shakhtar/ Diretta tv: dubbi sulle fasce per Conte

PROBABILI FORMAZIONI INTER SHAKHTAR: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Inter Shakhtar ci permettono di presentare la partita che domani sera sarà fondamentale per il destino dei nerazzurri in Champions League, dal momento che nel girone B tutto è ancora possibile. Di certo l’Inter è obbligata a vincere, come già settimana scorsa ha fatto sul campo del Borussia Monchengladbach: la squadra di Antonio Conte è in crescendo e ciò induce ottimismo, dopo la bella vittoria contro il Bologna, che è stata la terza consecutiva in campionato. Ora però bisogna completare l’opera contro lo Shakhtar Donetsk (squadra che ha pur sempre vinto due volte con il Real Madrid), sperando poi che tra spagnoli e tedeschi non finisca in parità. Di certo sarà una notte da seguire con la massima attenzione: scopriamo allora le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Inter Shakhtar.

INTER SHAKHTAR IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel fratempo che Inter Shakhtar sarà visibile in diretta tv domani sera solamente per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire il match di Champions League su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252, oppure anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SHAKHTAR

LE MOSSE DI CONTE

Le probabili formazioni di Inter Shakhtar ci portano subito a parlare di un dubbio sulle fasce per Antonio Conte: il devastante Hakimi visto contro il Bologna sarebbe intoccabile, ma nelle ultime uscite ha fatto benissimo anche Darmian, con il quale ci sarebbe anche più affidabilità in fase difensiva, dato che l’Inter non può permettersi errori. Dalla decisione sulla fascia destra potrebbe dipendere anche il titolare a sinistra: con Hakimi è favorito il più prudente Young, con Darmian invece si potrebbe magari osare di più con Perisic. Tutto il resto dovrebbe essere chiaro: Lukaku e Lautaro Martinez in attacco; Handanovic in porta e davanti a lui in difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni; nel cuore del centrocampo Barella, Brozovic e Vidal, con Gagliardini prima alternativa che comunque gode della massima fiducia e sta facendo molto bene di recente, magari al posto del cileno se il fastidio di sabato mettesse Vidal in difficoltà.

LE SCELTE DI CASTRO

Luis Castro, allenatore degli ospiti, dovrebbe proporre un 4-2-3-1 come modulo di riferimento per gli ucraini nelle probabili formazioni di Inter Shakhtar Donetsk. Squadra capace di incassare dieci gol dal Borussia Monchengladbach ma anche di vincere due volte contro il Real Madrid, a San Siro lo Shakhtar dovrebbe proporre Trubin in porta; difesa a quattro con titolari da destra a sinistra Dodo, Bondar, Stepanenko e Vitao; in mediana la coppia composta da Matviyenko e Kovalenko. Infine in attacco il mix ucraino-brasiliano che ormai da diversi anni caratterizza lo Shakhtar Donetsk dovrebbe volgere decisamente verso il verdeoro, con Teté, Marlos e Taison sulla trequarti in appoggio a Moraes, favorito invece per il ruolo da centravanti.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Bondar, Stepanenko, Vitao; Matviyenko, Kovalenko; Teté, Marlos, Taison; Moraes. All. Castro.



