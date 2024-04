Formazioni Bayern Arsenal/ Quote: chi gioca stasera? (Champions League, oggi 17 aprile 2024)

Sfida già intrigante di suo e ancora più affascinante dopo il pirotecnico pareggio per 2-2 nella partita d’andata, ci avviciniamo al match all’Allianz Arena leggendo le probabili formazioni di Bayern Arsenal, con molta attenzione che sarà fatalmente rivolta ai padroni di casa, dal momento che il Bayern Monaco ha abdicato dal trono della Bundesliga dopo undici anni consecutivi per merito del Leverkusen. C’è quindi il rischio concreto di chiudere la stagione a “zero titoli”, che da quelle parti è una rarità assoluta: d’altro canto, tutte le energie potranno essere riversate sulla Champions League, con la quale la stagione potrebbe ancora finire in gloria.

Diretta/ Arsenal Bayern (risultato finale 2-2): palo di Coman! (9 aprile 2024)

Bivio anche per l’Arsenal, che sicuramente sta vivendo una stagione eccellente: i Gunners con Mikel Arteta sono tornati su livelli ai quali non erano più abituati – in Champions League è la prima volta ai quarti dopo 14 anni – ma adesso comincia il difficile, perché in Premier League la battaglia sarà ancora durissima per qualche settimana e anche la Champions ovviamente è spietata quando si arriva alle fasi più calde. Ecco allora che andare in Germania partendo da un pareggio casalingo non è esattamente la situazione ideale: noi però ci attendiamo un grande spettacolo e ora leggiamo con grande interesse le probabili formazioni di Bayern Arsenal.

FORMAZIONI ARSENAL BAYERN MONACO/ Quote: Gunners favoriti! (Champions League, 9 aprile 2024)

BAYERN ARSENAL, SCOPRIAMO CHI VEDONO FAVORITO LE QUOTE PER IL PRONOSTICO

L’analisi delle probabili formazioni di Bayern Arsenal può cedere il passo almeno per qualche riga alle quote Snai per il pronostico. Favorito stasera, grazie al fattore campo e magari anche all’esperienza, sembra essere il Bayern Monaco, con segno 1 quotato a 2,35, ma pure il colpaccio dell’Arsenal è in realtà ipotesi più che credibile, infatti avremmo il segno 2 a 2,80 mentre si toccherà 3,70 volte la posta in palio con il segno X.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN ARSENAL

CHI SARANNO I TITOLARI DI TUCHEL?

Thomas Tuchel è quindi davvero al bivio tra il fiasco e avere ancora grandi ambizioni. Le probabili formazioni di Bayern Arsenal ci indicano l’allenatore tedesco intenzionato a schierare Neuer in porta, mentre Kimmich dovrebbe agire sulla linea dei quattro difensori, insieme tra gli altri all’ex Juventus De Ligt e Guerreiro, sostituto dello squalificato Davies. A centrocampo ecco allora che con Goretzka dovrebbe giocare dal primo minuto Laimer, mentre in un attacco grandi firme il Bayern Monaco dovrebbe schierare Sané esterno destro, Muller trequartista centrale, Musiala come ala sinistra e infine naturalmente il centravanti Kane, per il quale sarà una sorta di derby.

Classifica Premier League, lotta per il campionato/ Liverpool primo, inseguono Arsenal e City (5 aprile 2024)

SCOPRIAMO MODULO E MOSSE DI ARTETA

Passando ai Gunners, sarà fondamentale per Mikel Arteta trovare il giusto equilibrio nelle probabili formazioni di Bayern Arsenal, considerata l’importanza della partita. Se il Bayern ha l’inglese Kane, l’Arsenal risponderà con il tedesco Havertz, che nel tridente offensivo del 4-3-3 dei Gunners dovrebbe essere titolare con Saka e Gabriel Martinelli, anche se naturalmente c’è pure Gabriel Jesus come possibile opzione offensiva. A centrocampo citazione doverosa per la regia di Jorginho, mentre nella difesa a quattro dovrebbe trovare posto un altro ex della nostra Serie A, cioè Kiwior.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN ARSENAL: IL TABELLINO

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro; Goretzka, Laimer; Sané, Muller, Musiala; Kane. All. Tuchel.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Gabriel Martinelli. All. Arteta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA