Video/ Monchengladbach Inter (2-3): highlights e gol. 3 punti di peso per Conte!

VIDEO BORUSSIA MONCHENGLADBACH INTER: LA SFIDA AL BORUSSIA PARK!

Grandissima partita ieri al Borussia Park per la quinta giornata della fase a gironi di Champions league: come si vede nel video di Borussia Monchengladbach e Inter, sono stati i nerazzurri di Conte a strappare una incredibile vittoria col risultato di 3-2. Un verdetto che pure lascia aperti per il club milanese diversi scenari per il prossimo futuro, tra Europa league e pure una possibile qualificazione in extremis per gli ottavi di finale. Ma lasciando le previsioni e tornando alla sfida che è occorsa ieri sera in terra tedesca, va detto che è stato grandissimo spettacolo in campo, fin dal via. Già dalla prime battute della partita sono state scintille in campo, con le prime occasioni da gol a marca nerazzurra: al 17’ arriva poi il gol che sblocca la partita, a firma dell’ottimo Matteo Darmian che finalizza una bella azione corale di gioco dei nerazzurri. Avanti di un gol l’Inter spinge ancora e con Lautaro Martinez si arriva spesso a un soffio dal raddoppio: pure il Borussia non si fa trovare mai impreparato e nei minuti finali del primo tempo saranno i tedeschi a prendere in mano le redini del gioco e a trovare con Plea pure il pari per 1-1 al primi minuto di recupero concesso. Dopo l’intervallo sono sempre ritmi serrati in campo e dopo la consueta girandola di cambi, fioccano attacchi ferali e occasioni da gol in entrambe le parti del campo. Al via sono però i milanesi a spingere di più: vi è dunque la prima occasione da gol con Lautaro, e al 64’ è Lukaku a sfondare la porta di Sommer. Il belga poi tempo pochi minuti firmare la doppietta e il tris sul tabellone del risultato. La sfida, pur indirizzata non è affatto finita e il Borussia Monchengaldbach torna di nuovo sotto: bastano pochi minuti ai tedeschi ed ecco che è Plea a ricucire il distacco nel risultato, firmando il gol del 2-3. Nel finale succede poi di tutto in campo: sono continue botte e risposte di fronte ai due specchi e tante le occasioni sfumate (una su tutte quella di Young al 77’). L’ultimo colpo di scena della partita è poi la rete annullata da Plea per fuori gioco prima dell’80’: decisione giusta ma che ha scatenato non poche polemiche in campo ( e portato a diversi cartellini gialli). Gli ultimi minuti sono al cardiopalma, ma al triplice fischio finale è pesantissima vittoria per l’Inter, nel quinto turno della Champions League.

IL TABELLINO

MÖNCHENGLADBACH-INTER 2-3

17′ Darmian (I), 45’+1 e 76′ Plea (M), 64′ e 73′ Lukaku (I)

MÖNCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke (46′ Zakaria), Wendt (78′ Wolf); Kramer, Neuhaus; Lazaro, Stindl (70′ Embolo), Thuram; Plea. All. Rose

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian (60′ Hakimi), Barella, Brozovic, Gagliardini, Young (87′ Perisic); Lautaro (71′ Sanchez), Lukaku. All. Conte

Ammoniti: Stindl (M), Lautaro (I), De Vrij (I), Barella (I), Lainer (M), Young (I), Lukaku (I), Gagliardini (I), Bastoni (I), Plea (M)

