Probabili formazioni Italia Brasile/ Diretta tv: azzurre per la vetta (Mondiali)

Si accenderà solo domani sera allo State du Hainaut di Valenciennes, alle ore 21.00 la partita tra Italia Brasile, ultimo match della fase a gironi dei mondiali di calcio femminile 2019, di cui ora esamineremo da vicino le probabili formazioni. La sfida infatti è ben prestigiosa anche se di fatto la posta in palio non sarà così elevata: nel girone C infatti la graduatoria è ben chiara e azzurre daranno battaglia solo per conservare il prestigio di essere prime in classifica. L’Italia della ct Bertolini infatti col successo anche sulla Giamaica ha già strappato il pass per il tabellone finale, come pure le brasiliane, che pure sono incorse nel KO con l’Australia (che vantano gli stessi 3 punti delle sudamericane). Se quindi le verdeoro rischiano la terza piazza (e quindi è in bilico la loro qualificazione), le nostre beniamine di certo rischiano poco: eppure Bertolini preparerà con grande attenzione le probabili formazioni di Italia Brasile per i mondiali di calcio femminile 2019. Le verdeoro saranno più che mai agguerrite domani sera e le nostre non si possono permettere cali di attenzione. Andiamo quindi a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Italia Brasile.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME VEDERE IL MATCH

Ricordiamo che le partite dei Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia saranno trasmesse in diretta tv dalla piattaforma Sky che se ne assicurata la copertura totale dell’evento: la partita Italia Brasile di domani non farà quindi eccezione. Gli appassionati potranno ammirare le azzurre domani ai canali Sky Sport Uno (21) e Sky sport Mondiali (canale dedicato al numero 202), con diretta streaming video garantita agli abbonati tramite l’app Sky Go. Non dimentichiamo che le sfide delle azzurre saranno disponibili anche sulla tv di stato: la partita di esordio sarà visibile domani in diretta tv su Rai due, con diretta streaming video garantita sul portale Raiplay.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BRASILE

LE MOSSE DI BERTOLINI

Come detto prima la posta in palio domani per le azzurre è poca cosa ma non per questo Bertolini rinuncerà alle sue titolari nelle probabili formazioni di Italia Brasile, ben sapendo che alle sue ragazze attenderanno match pesantissimi a cui è necessario prepararsi. Senza andare allo sbaraglio, l’Italia quindi confermerà il 4-3-3 iniziale, lasciando alla ripresa eventuali esperimenti. Vedremo quindi sempre Giuliani tra i pali, con di fronte a sé un solido reparto a 4 in difesa formato da Guagni, Gama, Linari e Bartoli. Pochi i dubbi in mediana con Giugliano in cabina di regia: toccherà a Bergamaschi e Cernoia agire ai lati, pur con Galli sempre pronta. Maglie confermate anche in attacco con Sabatino, Girelli e Bonansea in campo a Valenciennes dal primo minuto.

LE SCELTE DI VADAO

Per le probabili formazioni di Italia Brasile per il match dei Mondiali di calcio femminile 2019 invece Vadao dovrebbe tornare al 4-4-2 che abbiamo visto nel primo incontro con la Giamaica, vinto per 3-0. Ecco quindi che le verdeoro si affideranno a Barbara tra i pali, che avrà di fronte a sé un buon reparto a 4 composto da Tamires, Monica, Kathellan e Santos de Oliveira.Per la mediana la conferma è la coppia con Thaisa e Formiga, mentre toccherà a Debinha e Andressa agire ai lati dal primo minuto. Anche in attacco il ct pare avere chiaro per il match di domani sera: ecco che saranno Cristiane e Beatriz a fare da doppia punta dal primo minuto, visto che Marta potrebbe non essere ancora al top della condizione.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Giugliano, Cernoia; Sabatino, Girelli, Bonasea. All. Bertolini

BRASILE (4-4-2): Barbara; Santos, Kathellan, Monica, Tamires; Andreassa, Thaisa, Formiga, Debinha; Beatriz, Cristiane. All. Vadao



© RIPRODUZIONE RISERVATA