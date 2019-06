Diretta Australia Brasile/ Streaming video e tv: tornano le verdeoro (Mondiali 2019)

Australia Brasile, che si gioca giovedì 13 giugno alle ore 18.00 presso lo Stade de la Mosson di Montpellier, sarà una sfida valevole per la seconda giornata dei Mondiali di calcio femminile 2019 in corso di svolgimento in Francia. Australiane già all’ultima spiaggia dopo la sorprendente sconfitta contro l’Italia, inaugurando malissimo il gruppo C nel quale tecnicamente erano considerate come la seconda forza alle spalle della stessa Seleçao (almeno secondo il ranking). Solo una vittoria contro le fortissime brasiliane mischierebbe le carte nel girone, ma le brasiliane pur prive della fuoriclasse Marta hanno iniziato col botto il loro Mondiale, con una tripletta della favolosa Cristiane che ha consentito alle verdeoro di regolare con un secco 3-0 la pur volenterosa Giamaica. Tuttavia il rigore sbagliato potrebbe essere un problema in termini di differenza reti e primo posto nel girone, anche se chiaramente dipenderà dal risultato della nostra nazionale e dall’ultima sfida, quella che le opporrà alle ragazze di Milena Bertolini.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, QUOTE E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Australia Brasile sarà visibile in diretta tv sulla televisione satellitare, con tutti gli abbonati Sky che potranno collegarsi sul canale numero 201 oppure 202, Sky Sport Uno o Sky Sport Mondiali. Ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRALIA BRASILE DONNE

Le probabili formazioni di Australia-Brasile, giovedì 13 giugno 2019 alle ore 18.00 presso lo Stade de la Mosson di Montpellier. Le australiane saranno schierate con un 4-1-4-1 e scenderanno in campo con Williams; Carpenter, Polkinghorne, Kennedy, Catley; Van Egmond; Raso, Yallop, Foord, Logarzo; Kerr. Risponderanno le brasiliane con questa formazione schierata con un 4-4-2: Barbara; Thaisa, Tamirez, Andressa, Formiga; Debinha, Cristiane, Leticia Santos, Kathellen; Beatriz, Monica

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Australia favorita per la vittoria contro il Brasile. Quota per il segno 1 fissata a 2.10 da Bet365, quota per il segno X offerta a 3.50 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 4.30 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.65 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.10 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA