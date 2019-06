Video/ Italia Giamaica (5-0): highlights e gol, trionfo azzurro (Mondiali femminili)

Il video di Italia Giamaica ci racconta di una partita sostanzialmente senza storia: netta la superiorità azzurra, certificata dal 5-0 finale a Reims nella nostra seconda uscita ai Mondiali di calcio femminile 2019. L’Italia dunque veleggia sempre a punteggio pieno nel girone C: dopo la bella vittoria in rimonta contro la quotata Australia, ecco la conferma contro la Giamaica, avversario certamente di livello inferiore ma contro il quale era importante vincere, convincere e anche blindare la differenza reti. Missione ampiamente compiuta dunque per le ragazze del commissario tecnico Milena Bertolini, a cominciare da Cristiana Girelli e Aurora Galli. Tripletta per il numero 10, doppietta per il numero 4: questa giornata a Reims resterà per loro indimenticabile per sempre. Il sigillo alla festa è la qualificazione agli ottavi di finale, che è già matematica: anche nella peggiore delle ipotesi, come minimo saremo una delle quattro migliori terze, anche se naturalmente adesso è legittimo sognare più in grande.

VIDEO ITALIA GIAMAICA: STATISTICHE E DICHIARAZIONI

I numeri di Italia Giamaica raccontano un successo azzurro netto, anche se le statistiche non sono così squilibrate. Ad esempio il possesso palla è stato per il 57% azzurro, i tiri in porta sono stati invece 6-2 e fa una certa impressione che da sei tiri siano arrivati cinque gol. Italia avanti (7-4) anche nel numero dei calci d’angolo e perfetta dal punto di vista disciplinare, con nessuna giocatrice ammonita – aspetto che potrebbe avere notevole importanza andando avanti nei Mondiali di calcio femminile 2019. Dopo il triplice fischio finale, il commissario tecnico Milena Bertolini ha espresso tutta la propria soddisfazione per la netta vittoria e per la qualificazione agli ottavi di finale: “Grande traguardo. Era una partita fondamentale per noi, ci giocavamo gli ottavi. E l’abbiamo sentita a livello emotivo, eravamo un po’ bloccate. Sono molto felice, abbiamo raggiunto un grande traguardo. E’ bello esserci, essere qua ed essere andate avanti. Per noi gli ottavi di finale sono tanta roba”, è la chiusura del c.t. Bertolini. Dopo venti anni d’assenza, l’Italia femminile stavolta si sta davvero facendo onore ai Mondiali.

VIDEO ITALIA GIAMAICA, GOL E HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA