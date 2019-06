Probabili formazioni La notte dei Re/ Figo vs Totti: Cassano, Roberto Carlos e…

Le probabili formazioni de La notte dei Re, che vedrà schierati Luis Figo e Francesco Totti l’uno contro l’altro, fanno sognare il pubblico. Soprattutto chi ha superato da poco i trent’anni ricorderà oggi la sua adolescenza con tantissimi campioni che si sono resi protagonisti delle copertine dei videogame nell’esplosione del “fenomeno Fifa”. Nella formazione dell’ex capitano della Roma ci saranno calciatori che hanno condiviso con lui esperienze in nazionale e nella squadra giallorossa. Tra quelli che nella capitale non hanno mai giocato troviamo Angelo Peruzzi, Gianluca Zambrotta e Andrea Pirlo. Tra le bandiere della Roma attenzione a gente come “Pluto” Aldair o come Vincent Candela. In difesa poi troveremo anche il portiere Morgan De Sanctis, Cristian Chivu e Marco Cassetti. In mezzo al campo al fianco del Maestro c’è spazio solo per gente con un certo tasso di qualità. Per questo passiamo da Alberto Aquilani a Simone Perrotta, arrivando a David Pizarro e Damiano Tommasi. La più grande curiosità però sarà vedere davanti al fianco di Totti il compagno di mille battaglie Antonio Cassano. Attenzione però anche a Marco Borriello.

Probabili formazioni La notte dei Re, Figo vs Totti: chi con il portoghese?

Dopo aver visto chi affiancherà Francesco Totti nelle probabili formazioni de La notte dei Re soffermiamoci ora su chi sarà con Luis Figo. Anche in questo caso vedremo calciatori che hanno accompagnato la carriera del fenomeno lusitano. I portieri saranno Vitor Baia, ex colonna del Portogallo, e Julio Cesar, portiere del triplete ai tempi dell’Inter. In difesa spazio al passato madrileno di Figo con Roberto Carlos, Fernando Hierro e Michel Salgado. Inoltre al loro fianco un altro reduce dall’incredibile stagione 2009/10 e cioè Marco Materazzi. Sono tanti i nomi di qualità in mezzo al campo da Esteban Cambiasso a Gaizka Mendieta, fino a Robert Pires, Clarence Seedorf e Dejan Stankovic. Davanti vedremo ancora molto Portogallo con Simao e Nuno Gomes, oltre all’olandese Patrick Kluivert.

Le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni de La notte dei Re:

Team Totti 4-3-1-2 – Peruzzi; Zambrotta, Chivu, Aldair, Candela; Tommasi, Pirlo, Aquilani; Perrotta; Cassano, Totti. A disposizione: De Sanctis, Cassetti, Pizarro, Borriello.

Team Figo 4-3-3 – Julio Cesar; Salgado, Materazzi, Hierro, Roberto Carlos; Mendieta, Cambiasso, Seedorf; Figo, Kluivert, Pires. A disposizione: Vitor Baia, Stankovic, Nuno Gomes, Simao.



