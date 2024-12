PROBABILI FORMAZIONI LECCE JUVENTUS: I POSSIBILI TITOLARI A VIA DEL MARE

Con le probabili formazioni Lecce Juventus ci avviciniamo alla partita di Serie A che potremo seguire allo stadio di Via del Mare in prima serata. I padroni di casa del Lecce arrivano da un cambio di allenatore che nell’immediato ha portato effetti positivi, dal momento che il debutto di Marco Giampaolo è stato con una vittoria a Venezia. Stasera però il livello di difficoltà sarà ben maggiore, staremo quindi a vedere se il Lecce avrà davvero cambiato passo.

DIRETTA/ Lazio Lecce Primavera (risultato finale 2-2): pareggio biancoceleste! (oggi 29 novembre 2024)

Di fronte ci sarà una Juventus in emergenza: Thiago Motta in questo periodo deve fare di necessità virtù, dopo la sosta ha blindato la difesa portando così a casa due pareggi per 0-0 in trasferte difficili, contro il Milan in campionato e l’Aston Villa in Champions League. Oggi però, pur con un numero di assenti ancora elevato, i bianconeri devono provare a tornare alla vittoria. Scopriamo conche lo faranno nelle probabili formazioni Lecce Juventus…

DIRETTA/ Venezia Lecce (risultato finale 0-1): la decide Dorgu! (25 novembre 2024)

DIFFERENZA NETTE NELLE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Le probabili formazioni Lecce Juventus sono l’occasione per dare uno sguardo anche al pronostico in base alle quote dell’agenzia Snai. Gli ospiti bianconeri sono nettamente favoriti: il segno 2 è quotato a 1,65, mentre si tocca quota 3,65 per il segno X in caso di pareggio ed infine è di 5,50 volte la posta in palio sul segno 1 per una vittoria casalinga del Lecce.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE JUVENTUS

CONFERME PER MISTER GIAMPAOLO

Nelle probabili formazioni Lecce Juventus mister Marco Giampaolo dovrebbe puntare sulla continuità dopo il successo a Venezia di settimana scorsa. Schieriamo quindi il modulo 4-3-3 con Falcone naturalmente estremo difensore e davanti a lui Guilbert (favorito su Pelmard), Baschirotto, Gaspar e Gallo nella difesa giallorossa a quattro; a centrocampo dovrebbe essere ben definito il terzetto titolare con Coulibaly, il regista Ramadani e Rafia; qualche dubbio in più nel tridente d’attacco del Lecce, dove potremmo vedere Dorgu a destra, Krstovic centravanti e Pierotti ala sinistra, ma ambiscono a un posto anche Rebic e Oudin.

DIRETTA/ Lecce Milan Primavera (risultato finale 2-0): una vittoria preziosa! (oggi 23 novembre 2024)

ANCORA EMERGENZA PER MOTTA

Come si accennava, Thiago Motta deve ancora fare la conta degli assenti nelle probabili formazioni Lecce Juventus. Qualcuno è sulla via del recupero come Vlahovic, ma dovrebbe prevalere la cautela e allora disegniamo il modulo 4-2-3-1 con la possibile alternanza fra Di Gregorio e Perin in porta; in difesa dovrebbero giocare Danilo, Kalulu, Gatti e Cambiaso, anche se Rouhi potrebbe far rifiatare quest’ultimo; nessun dubbio sulla coppia in mediana con Thuram e Locatelli; infine in attacco si potrebbe rivedere un assetto con Conceicao, Koopmeiners e Yildiz da destra a sinistra sulla trequarti a sostegno del “centravanti” Weah, con Fagioli e Mbangula possibili alternative.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE JUVENTUS: IL TABELLINO

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Pierotti. All. Giampaolo.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All. Motta.