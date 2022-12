Probabili formazioni Marocco Portogallo/ Diretta tv, CR7 giocherà? (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO PORTOGALLO: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Marocco Portogallo ci accompagnano verso la partita dei quarti di finale ai Mondiali 2022 in programma domani pomeriggio a Doha, la sfida più sorprendente in virtù della presenza del Marocco, che dopo avere vinto il proprio girone davanti a big europee quali Croazia e Belgio ha pure eliminato la Spagna, cancellando così la possibilità di un derby della penisola iberica. I Leoni dell’Atlante ringraziano il loro portiere Bounou, meraviglioso sui calci di rigore delle Furie Rosse, ma non hanno rubato nulla, come dimostra il loro percorso complessivo in questi Mondiali 2022, quindi proveranno a giocarsela anche contro il Portogallo.

I lusitani però fanno paura dopo il roboante 6-1 alla Svizzera, per di più lasciando in panchina Cristiano Ronaldo per i primi 73 minuti, fatto che ha rubato l’attenzione a livello globale. Si è parlato più di questo che di una vittoria leggendaria, con la quale il Portogallo ha dimostrato in modo clamoroso che oltre a CR7 c’è molto di più. Fernando Santos ha avuto coraggio, tuttavia adesso naturalmente si riproporrà questo dilemma, motivo in più per andare a leggero insieme tutte le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Marocco Portogallo.

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO PORTOGALLO

LE MOSSE DI REGRAGUI

Nelle probabili formazioni di Marocco Portogallo sarebbe francamente più che comprensibile se il c.t. nordafricano Walid Regragui confermasse integralmente il modulo 4-3-3 con i protagonisti che hanno superato gli ottavi, tenendo anche conto del fatto che nel corso dei Mondiali 2022 il Commissario Tecnico dei Leoni dell’Atlante ha sempre cambiato poco i suoi “titolarissimi”. Di conseguenza Bounou, l’eroe dei rigori contro la Spagna, difenderà la porta e davanti a lui ci sarà la coppia centrale formata da Saiss e Aguerd; sulle corsie laterali corrono Hakimi e Mazraoui, entrambi con grande esperienza nel calcio europeo. Amrabat sarà nuovamente il regista davanti alla difesa; ai suoi lati le mezzali saanno ancora una volta Ounahi e Amallah. Poi il tridente, nel quale come sempre spicca la qualità di Ziyech; il calciatore del Chelsea partirà largo a destra, sull’altro versante avremo Boufal mentre la prima punta sarà En Nesyri, con Cheddira del Bari pronto a subentrare come già accaduto nel corso dei Mondiali 2022.

LE SCELTE DI SANTOS

Il grande dubbio di Fernando Santos per le probabili formazioni di Marocco Portogallo riguarda ovviamente Cristiano Ronaldo: sarà in campo o partirà ancora dalla panchina? La scelta di lasciarlo fuori contro la Svizzera è sembrata “punitiva” per una sostituzione poco gradita, ma il suo sostituto Gonçalo Ramos ha segnato una tripletta e martedì sera tutti hanno dato il loro massimo. Dunque, cosa fare? Il CT dei lusitani avrà il suo bel pensare, noi al momento ipotizziamo Ronaldo in campo con Bruno Fernandes e Joao Felix ai suoi lati, poi un centrocampo nel quale Bernardo Silva e Otavio (favorito su Ruben Neves) agiranno come mezzali ai fianchi del perno centrale William Carvalho. Il Portogallo infine non dovrebbe cambiare in difesa, dove Pepe e Ruben Dias saranno di nuovo i due centrali a protezione di Diogo Costa, mentre è da valutare la posizione di Joao Cancelo che dovrebbe tornare titolare a sinistra, con Dalot come terzino destro.

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO PORTOGALLO: IL TABELLINO

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En Nesyri, Boufal. All. Regragui

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Joao Cancelo; Bernardo Silva, William Carvalho, Otavio; Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. All. Santos.











