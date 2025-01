Con le probabili formazioni Milan Parma scopriremo le mosse per il lunch-match di Serie A di Sergio Conceicao e Fabio Pecchia, che si trovano uno contro l’altro da allenatori per la prima volta. Conceicao è al Milan da meno di un mese e ha già vissuto notevoli alti e bassi. Basterebbe pensare all’ultima settimana, cominciata con la sconfitta contro la Juventus che rende ancora più difficile la situazione in campionato ma proseguita con la vittoria contro il Girona che avvicina di parecchio il Diavolo agli ottavi di Champions League.

Video Parma Venezia (1-1)/ Gol e highlights: pari su rigore con Pohjanpalo-Hernani (Serie A, 19 gennaio 2025)

Bisognerà tenere conto anche del fitto calendario in vista del match contro il Parma, che invece arriva a San Siro per cercare qualche punto che sarebbe particolarmente prezioso dopo il modesto pareggio casalingo contro il Venezia. All’andata gli emiliani colsero una splendida e meritata vittoria, vedremo se anche a San Siro sapranno mettere in difficoltà i rossoneri, ma intanto analizziamo meglio le notizie sulle probabili formazioni Milan Parma…

DIRETTA/ Parma Venezia (risultato finale 1-1): gol annullato a Oristanio! (Serie A, 19 gennaio 2025)

IDEE CHIARE PER PRONOSTICO E QUOTE

L’accenno al pronostico su Milan Parma secondo le quote Snai ci dice che il segno 1 è favoritissimo a quota 1,28, mentre si sale già a quota 5,75 per il segno X in caso di pareggio. Un’impresa del Parma farebbe saltare il banco: 8,75 sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PARMA

TORNA MORATA PER CONCEICAO

Il ritorno di Morata dopo la squalifica è la notizia di spicco per Sergio Conceicao nelle probabili formazioni Milan Parma. Sulla via del pieno recupero anche Pulisic, staremo però a vedere se sarà titolare o se gli sarà prudenzialmente preferito Jimenez per completare il reparto offensivo che per il resto vedrà Reijnders trequartista centrale e Leao ala sinistra alle spalle dello spagnolo. In mediana avremo Bennacer, occhio invece al possibile turnover per Fofana, insidiato da Musah. Infine, procedendo verso la difesa per completare il 4-2-3-1, dovrebbe essere tutto chiaro con Maignan in porta e davanti a lui da destra a sinistra la linea con capitan Calabria, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez.

Calciomercato Parma News/ Djuric, contatti avviati col Monza. Piacciono Erlic e Ondrejka (17 gennaio 2025)

ALMENO DUE BALLOTTAGGI PER PECCHIA

Per Fabio Pecchia le probabili formazioni Milan Parma sembrano indicare ancora qualche dubbio. Detto che il modulo sarà uno speculare 4-2-3-1 e che in porta sarà ancora una volta titolare Suzuki, almeno in difesa dovrebbe essere tutto chiaro con Delprato terzino destro, i due centrali Valenti e Vogliacco ed infine a sinistra Valeri; discorso simile nel cuore della mediana, dove le due maglie dal primo minuto dovrebbero andare a Keita e Sohm; i dilemmi sono tutti in avanti, cominciando da Man oppure Almqvist come esterno destro, poi avremo Hernani e Mihaila per completare la trequarti, mentre per la maglia da centravanti a Bonny e Cancellieri si è aggiunto Djuric per un ballottaggio addirittura a tre.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PARMA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceicao.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.