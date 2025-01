DIRETTA PARMA VENEZIA, DUE SQUADRE PERICOLOSAMENTE ATTARDATE

Domenica 19 gennaio 2025 alle ore 15:00 si tiene un appuntamento imperdibile in chiave salvezza con la diretta Parma Venezia. Allo Stadio Ennio Tardini di Parma i ducali cercheranno di avere la meglio sui lagunari in uno scontro che si preannuncia già molto importante se si considera la zona retrocessione. I padroni di casa si piazzano al momento in quindicesima posizione con diciannove punti insieme con Como e Verona alle sue spalle. L’obiettivo è senza ombra di dubbio quello di evitare un’altra sconfitta come quella subita contro il Genoa, un’altra concorrente nell’evitare il passaggio alla categoria inferiore.

La situazione è ancora più complicata dal punto di vista del Venezia di mister Di Francesco. Gli arancioneroverdi sono penultimi in diciannovesima posizione con appena quattordici punti racimolati a partire da agosto e nell’ulimo weekend sono stati battuti dall’Inter senza riuscire a ripetere la prestazione che li aveva portati a strappare un pareggio per esempio contro la Juventus. La salvezza dista al momento cinque punti e non è quindi sufficiente vincere per abbandonare le retrovie sebbene sia comunque importantissimo non subire più nuove battute d’arresto.

DIRETTA PARMA VENEZIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi non potrà andare allo stadio potrà vedere la diretta Parma Venezia in televisione se siete abbonati a Sky e Dazn sul canale Zona Dazn 214. Altrimenti si potrà utilizzare lo streaming offerto dalle due applicazioni come Sky Go da telefono, computer e tablet.

DIRETTA PARMA VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Parma Venezia, senza Balogh, Bernabé, Charpentier, Circati, Estevez, Kowalski ed Osorio, ci si aspetta l’impiego del 4-2-3-1 con Suzuki, Hainaut, Delprato, Valenti, Valeri, Sohm, Keita, Man, Hernani, Mihaila e Bonny da partedi mister Pecchia per i suoi emiliani almeno dall’inizio. Il modulo 3-5-2 con Stankovic, Idzes, Sverko, Haps, Ellertsson, Condé, Nicolussi Caviglia, Busio, Bjarkason, Oristanio e Pohjanpalo sarà invece la scelta effettuata da mister Di Francesco non potendo contare sullo squalificato Zampano oltre agli infortunati Altare, Crnigoj, Sagrado e Svoboda.

DIRETTA PARMA VENEZIA, LE QUOTE

I boomakers sembrano bilanciarsi leggermente a favore dei gialloblu se pensiamo alle quote della diretta Parma Venezia. I crociati vengono dati vittoriosi da Sisal a 2.20 contrariamente a quanto accade per i Leoni Alati, il cui successo verrebbe invece pagato appunto a 3.25. Per ora il risultato meno probabile parrebbe essere il pareggio dato che l’x è stato fissato a 3.40.