PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS: UMORI DIVERSI VERSO IL BIG-MATCH

Le probabili formazioni Napoli Juventus descrivono molto bene le differenze fra partenopei e bianconeri verso il big-match di Serie A allo stadio Maradona. Gli azzurri viaggiano sicuri, hanno trovato un assetto ideale e titolari di riferimento, possono pensare solamente al campionato e con la vittoria a Bergamo hanno ulteriormente rafforzato la propria candidatura per lo scudetto, che naturalmente diventerebbe ancora più forte in caso di un successo in quella che per i napoletani resta la partita più sentita dell’anno, per Antonio Conte ancora di più.

La Juventus e Thiago Motta invece continuano ad avere problemi, anche a causa degli infortuni, che hanno ulteriormente complicato il compito del nuovo allenatore bianconero. La vittoria contro il Milan aveva riportato il sorriso, ma subito dopo il pareggio contro il Bruges in Champions League ha rappresentato una nuova mezza delusione.

PRONOSTICO E QUOTE AL MARADONA

Prima una parentesi sul pronostico di Napoli Juventus secondo le quote Snai: azzurri favoriti come prevedibile, con l’1 a 2,15, ma il match si annuncia comunque aperto e quindi ecco il pareggio “caro” alla Juventus a 2,85 e infine un colpaccio bianconero varrebbe 3,90 volte la posta sul 2.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS

LE CERTEZZE DI ANTONIO CONTE

Antonio Conte ha le idee molto chiare per le probabili formazioni Napoli Juventus: i titolari sono quelli, il fatto di giocare solo in campionato è un aiuto enorme in tal senso per i partenopei. Naturalmente il mercato ha imposto una novità, ma poco male, perché adesso c’è Neres titolare a sinistra insieme a Politano e McTominay sulla trequarti, alle spalle di Lukaku. Tutto come previsto dunque nel modulo 4-2-3-1 del Napoli, anche negli altri reparti: in porta Meret; in difesa sta recuperando Buongiorno, Juan Jesus e Olivera da destra a sinistra; infine la coppia nel cuore della mediana, con Zambo Anguissa ad affiancare la regia di Lobotka.

MOLTI DUBBI PER MOTTA

Sul fronte bianconero il discorso è diametralmente opposto, abbiamo infatti addirittura quattro ballottaggi aperti per Thiago Motta nelle probabili formazioni Napoli Juventus. Il modulo è anche per i bianconeri il 4-2-3-1: in porta Di Gregorio, ma già come terzino destro ecco il ballottaggio tra McKennie e Savona, che si giocano il posto per completare la difesa con i centrali Kalulu e Gatti e con l’altro terzino Cambiaso a sinistra; in mediana le idee sono chiare, perché Locatelli e Thuram sono i due titolari di Thiago Motta; in attacco sembrano certi del posto Yildiz a destra e Koopmeiners come trequartista centrale, mentre Mbangula, Weah e forse anche Nico Gonzalez si giocano l’altra maglia a disposizione, con l’ex viola che d’altronde potrebbe anche giocare come centravanti, anche se qui abbiamo in lizza pure il rientrante Vlahovic e il nuovo acquisto Kolo Muani.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS: IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Neres; Lukaku. All. Conte.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. All. Motta.