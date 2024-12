PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO: I TITOLARI PER IL BIG-MATCH!

Con le probabili formazioni Napoli Lazio ci avviciniamo alla partita di Serie A che naturalmente questa sera sarà al centro dell’attenzione alo stadio Diego Armando Maradona. Il merito è soprattutto della capolista Napoli di Antonio Conte, che con grande efficacia è al comando della classifica, consolidato con la vittoria sul campo del Torino. Certo, per lo spettacolo è meglio rivolgersi altrove, ma questa squadra ha una missione ben chiara e per ora la sta eseguendo davvero bene.

Adesso c’è la curiosità del secondo incrocio in tre giorni con la Lazio dopo la Coppa Italia, in campionato però di certo non si fanno calcoli: anche i biancocelesti finora hanno fatto molto bene, anche se domenica scorsa c’è stato uno scivolone a Parma, quindi gli uomini di mister Marco Baroni cercano il riscatto in questa trasferta difficile, ma che potrebbe lanciare in alto i biancocelesti in caso di esito positivo. Di certo, adesso siamo curiosi di scoprire che cosa ci diranno le probabili formazioni Napoli Lazio…

QUOTE E PRONOSTICO SONO MOLTO CHIARI

Adesso però è il momento del pronostico che accompagna le probabili formazioni Napoli Lazio, come al solito secondo le quote dell’agenzia Snai. Parte nettamente favorita la squadra di casa, con il segno 1 quotato a 1,85, mentre poi si sale a quota 3,55 per il pareggio (segno X), oppure si tocca 4,25 volte la posta in palio in caso di segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO

CONTE HA SCELTO!

Potrebbe quasi diventare una filastrocca l’undici tipo di Antonio Conte, quindi nelle probabili formazioni Napoli Lazio possiamo indicare il modulo 4-2-3-1 con gli undici titolari che sono ormai sostanzialmente “fissi”: il portiere Meret; il capitano Di Lorenzo per aprire la difesa a quattro con Rrahmani, Buongiorno e sulla corsia mancina Olivera; in mediana la coppia formata da Zambo Anguissa e dal regista Lobotka; infine il reparto offensivo con Politano ala destra, McTominay in posizione di trequartista centrale e naturalmente a sinistra Kvaratskhelia, per completare il terzetto che agirà a sostegno del centravanti azzurro Lukaku.

BARONI HA ROVELLA SQUALIFICATO

L’assenza dello squalificato Rovella è un problema per Marco Baroni, che nel suo speculare modulo 4-2-3-1 potrebbe affidarsi a Guendouzi e Dele-Bashiru nel cuore della mediana per le probabili formazioni Napoli Lazio. Arretrando in difesa, ecco in porta Provedel e davanti a lui il terzino destro Lazzari, i due difensori centrali Gila e Romagnoli, infine a sinistra c’è il dubbio aperto fra Tavares e Pellegrini. In avanti invece Dia e Pedro si giocano il posto da trequartista nella Lazio, alle spalle della prima punta Castellanos e dei due esterni offensivi, che saranno Isaksen a destra e Zaccagni come ala sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO: IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.