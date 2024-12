DIRETTA PARMA LAZIO, PUNTI PREZIOSI IN PALIO PER ENTRAMBE

Alle ore 15:00 di oggi si gioca la diretta Parma Lazio. I gialloblu sono reduci dal KO interno subito contro l’Atalanta nel turno precedente ed hanno bisogno di fare punti per evitare di rimanere invischiati nelle retrovie dato che la zona retrocessione dista appena due punti a fronte dei dodici sin qui conquistati, al pari di Verona e Lecce che seguono per differenza reti. In caso di successo gli emiliani potrebbero addirittura agganciare il Torino.

Diretta/ Parma Atalanta (risultato finale 1-3): la chiude Lookman! (Serie A, 23 novembre 2024)

Il club del patron Lotito non perde una partita dalla gara giocata in casa della Juventus e si trovano ora al quinto posto con ventotto punti, gli stessi di Fiorentina, Inter ed Atalanta davanti per colpa di una migliore differenza reti. La stanchezza potrebbe tuttavia condizionare la prova degli uomini di mister Baroni dopo il pareggio in settimana contro il Ludogorets.

Video Venezia Parma (1-2)/ Gol e highlights: Bonny affossa i lagunari! (Serie A 9 novembre 2024)

DIRETTA PARMA LAZIO INFO STREAMING, TV E VIDEO: DOVE SEGUIRE LA SFIDA?

Se non andrete allo stadio potrete vedere la diretta Parma Lazio su DAZN oltre che su Sky. Potrete anche usufruire della diretta streaming video tramite Sky Go visibile tramite smart phone, tablet e pure dal browser pc, senza dimenticare che la sfida sarà pure sul canale Sky Sport 251.

PARMA LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a scopire quali saranno le probabili formazioni della diretta Parma Lazio. Mister Pecchia dovrebbe continuare a puntare sul 4-2-3-1 con Suzuki, Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri, Sohm, Keita, Man, Cancellieri, Benedyczak e Bonny.

Diretta/ Venezia Parma (risultato finale 1-2): Bonny completa il sorpasso! (Serie A, 9 novembre 2024)

Il tecnico Marco Baroni dovrebbe utilizzare il 4-3-3 come modulo per i suoi calciatori affidandosi quindi a Provedel in porta, Lazzari, Gila, Gigot e Pellegrini sulla linea di difesa, Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru nel mezzo mentre Isaksen, Castellanos e Zaccagni nel il tridente offensivo.

PARMA LAZIO, LE QUOTE

Per chi volesse tentare la fortuna andiamo a vedere il pronostico e le quote della diretta Parma Lazio Secondo quanto pagato sia da Eurobet che da Bet365, i biancocelesti sono i candidati per aggiudicarsi il successo con il 2 infatti a solo 1.80. I gialloblu hanno poche speranze di far loro i tre punti in palio, se si pensa che l’1 è quotato a 4.20, mentre il match potrebbe anche concludersi con un pareggio, ricordando che l’x è invece fissato a 3.80.