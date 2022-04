Probabili formazioni Napoli Roma/ Diretta tv: dubbi per Spalletti e Mou (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Napoli Roma ci introducono verso la partita che avrà luogo domani, lunedì 18 aprile 2022, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La gara valida per la 33esima giornata di Serie A segna un crocevia fondamentale per le formazioni di Luciano Spalletti e Josè Mourinho: i campani sono in lotta per lo scudetto con Milan e Inter, mentre i giallorossi sognano in un finale di campionato favorevole per poter raggiungere e superare la Juventus al quarto posto.

Qualche ballottaggio nelle probabili formazioni di Napoli Roma, soprattutto tra le fila capitoline. Sia Spalletti che Mourinho recupereranno diversi elementi: gli azzurri potranno contare sulle prestazioni di Malcuit e Ounas, mentre i giallorossi ritroveranno capitan Pellegrini, out per squalifica nell’ultimo turno. C’è grande attesa per la sfida tra bomber: Osimhen contro Abraham, i tre punti passeranno anche tra i loro piedi.

DIRETTA NAPOLI ROMA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Napoli Roma non sarà visibile tramite una classica diretta tv, bensì sarà disponibile in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN, che trasmette tutte le partite del massimo campionato, tra cui sette su dieci ad ogni giornata in esclusiva, come sarà pure la sfida dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA: COSA DECIDONO I MISTER?

Le scelte di Spalletti

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Napoli Roma, Luciano Spalletti potrebbe recuperare tutti gli elementi infortunati. Malcuit e Ounas si sono allenati con il resto del gruppo in settimana, mentre resta in dubbio Di Lorenzo: il terzino destro ha fatto alcuni controlli strumentali al ginocchio ed è in via di guarigione. Non è ancora certa la convocazione: il tecnico di Certaldo deciderà nelle prossime ore.

Nessun ballottaggio si profila in queste ultime ore prima della sfida contro la Roma di Josè Mourinho. A centrocampo si va verso la panchina per Zielinsky, con Zambo Anguissa e Fabian Ruiz a sostegno del metodista Lobotka. Confermato dal 1’ Politano, nonostante la prestazione sottotono contro la Fiorentina.

Le mosse di Mourinho

Sul fronte giallorosso, Josè Mourinho può sorridere. Le probabili formazioni di Napoli Roma consentono ai giallorossi di poter contare su tutti gli elementi della rosa, compreso Leonardo Spinazzola: il laterale sinistro sta recuperando dal lungo infortunio ma sarà in panchina. Lo Special One ritrova anche Lorenzo Pellegrini, out per squalifica nel match di scorsa settimana contro la Salernitana di Davide Nicola.

Qualche nodo da sciogliere per Josè Mourinho. Il ballottaggio più insidioso è quello che riguarda la corsia sinistra di centrocampo: El Shaarawy, Zalewski e Matias Vina si giocano la maglia da titolare, il Faraone è leggermente favorito. In attacco Zaniolo si siederà in panchina, con il ritorno di capitan Pellegrini dal 1’.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Pellegrini; Mkhitaryan, Abraham. All. Mourinho.

