Probabili formazioni Torino Milan/ Quote: ritorna Maignan? (Serie A, oggi 18 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN: CHANCE EUROPEE PER JURIC?

Una grande storia renderà particolarmente affascinante l’anticipo di stasera allo stadio Olimpico Grande Tortino, il sabato della trentasettesima giornata di Serie A quindi ci porta adesso a presentare le probabili formazioni di Torino Milan. Riflettori puntati in particolar modo sui padroni di casa, dal momento che i granata di Ivan Juric, dopo la vittoria in rimonta a Verona, potrebbero ancora essere in corsa per un posto nella prossima edizione delle Coppe europee, almeno per quanto riguarda la Conference League, anche se molto dipenderà dal numero complessivo di squadre che l’Italia potrà schierare ai nastri di partenza.

Diretta/ Verona Torino (risultato finale 1-2): Savva e Pellegri rimandano la salvezza veneta (12 maggio 2024)

Intanto però il Torino può cercare di mettersi nella migliore posizione possibile, magari approfittando di un Milan ormai certo del secondo posto dopo la bella vittoria contro il Cagliari di settimana scorsa. I rossoneri potrebbero avere qualcosa in meno in termini di motivazioni, tuttavia naturalmente vogliono chiudere al meglio una stagione complicata da definire e che sancirà pure il passo d’addio di Stefano Pioli dopo un ciclo comunque importante. Tutto questo considerato, ecco perché sarà stuzzicante scoprire le ultime notizie a poche ore dal match a proposito delle probabili formazioni di Torino Milan.

Diretta/ Bologna Torino Primavera (risultato finale 2-1): sanguinoso ko per i granata! (oggi 12 maggio 2024)

QUALI SONO I FAVORITI IN TORINO MILAN?

Interrompiamo un attimo la presentazione delle probabili formazioni per parlare anche del pronostico su Torino Milan in base alle quote dell’agenzia Snai. Da notare una notevole incertezza, gli ospiti rossoneri sono di un soffio favoriti e il segno 2 è proposto a quota 2,60, mentre per il segno 1 si arriva a 2,80. L’ipotesi più remunerativa sarebbe invece il pareggio, con il segno X proposto a 3,20.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN

MODULI E TITOLARI DI JURIC

Le probabili formazioni di Torino Milan ci dicono che i granata di Ivan Juric dovrebbero proporci un modulo 3-4-1-2 con Vojvoda, Lovato e Masina nella difesa a tre davanti al portiere Milinkovic-Savic, tenendo pure conto del fatto che Buongiorno non è al meglio per un fastidio muscolare; per i padroni di casa avremo poi una linea a quattro invece a centrocampo, dove dovremmo vedere in azione da destra a sinistra Bellanova, i due mediani Tameze e Ilic ed infine l’ex di turno Rodriguez sulla corsia mancina; infine, il reparto offensivo granata dovrebbe prevedere innanzitutto Ricci come trequartista più la soluzione “pesante” con i due attaccanti Zapata e Sanabria, favoriti rispettivamente su Pellegri e Okereke, per cui comunque bisogna stare attenti a un attacco che potrebbe regalare sorprese da parte del Torino.

DIRETTA/ Torino Sampdoria Primavera (risultato finale 0-1): colpo salvezza firmato Uberti! (6 maggio 2024)

TRIDENTE PER PIOLI

Per Stefano Pioli il modulo di riferimento nelle probabili formazioni di Torino Milan dovrebbe essere il 4-3-3, a causa delle defezioni di Loftus-Cheek e Chukwueze che privano il reparto offensivo di un paio di importanti opzioni. Di conseguenza, dovrebbe scattare la rinuncia al 4-2-3-1 e non dovrebbero esserci dubbi sul tridente offensivo rossonero con Pulisic a destra e Rafael Leao a sinistra, ai fianchi di Giroud come centravanti per la penultima volta. In porta, Maignan è recuperato ma non è escluso che giochi Sportiello ancora una volta titolare; in difesa invece Calabria è favorito su Kalulu come terzino destro in un reparto poi completato dai centrali Tomori e Thiaw (infatti Gabbia è squalificato) più Theo Hernandez a sinistra; a centrocampo infine Musah è nettamente favorito su Adli per affiancare Bennacer e Reijnders.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN: IL TABELLINO

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Lovato, Masina; Bellanova, Tameze, Ilic, Rodriguez; Ricci; Zapata, Sanabria. All. Juric.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael Leao. All. Pioli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA