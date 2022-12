Probabili formazioni Olanda Argentina/ Quote: torna Di Maria? (Mondiali)

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA ARGENTINA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Olanda Argentina ci avviciniamo alla partita di questa sera per i quarti di finale dei Mondiali 2022 in Qatar. Due tradizionali potenze del calcio mondiale, l’Olanda cercherà di sfatare il tabù delle finali perse, ma intanto deve superare un ostacolo davvero impegnativo. Finora gli Orange hanno fatto tutto bene, ma il girone non era trascendentale e anche l’ottavo di finale contro gli Usa è stato superato in scioltezza. Adesso la musica cambia drasticamente e vedremo se l’Olanda sarà in grado di andare ancora più avanti.

L’Argentina invece è partita col brivido a causa della clamorosa sconfitta contro l’Arabia Saudita, ma poi si è rilanciata in maniera prepotente con tre vittorie convincenti contro Messico, Polonia ed infine Australia negli ottavi, nonostante qualche brivido in extremis al termine di un match che poteva essere chiuso prima. La crescita è comunque evidente e il favore del pronostico quindi va all’Albicelesste, che adesso dovrà onorare questo suo ruolo. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Olanda Argentina.

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo curiosiamo anche sul pronostico circa Olanda Argentina in base alle quote dell’agenzia di scommesse Snai, che ritiene favorita per la vittoria l’Argentina (segno 2 perché formalmente gioca in “trasferta”), quotata a 2,25, mentre si arriva a quota 3,45 in caso di segno 1 e quindi di vittoria per l’Olanda. Intermedia fra le altre due è infine la quotazione per il pareggio, perché il segno X varrebbe 3,15 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA ARGENTINA

LE SCELTE DI VAN GAAL

Nelle probabili formazioni di Olanda Argentina, possiamo notare che Louis Van Gaal può concedersi un lusso che in Olanda è permesso a pochi, cioè la difesa a tre nel “regno” del modulo a quattro. Ecco allora gli Orange con il 3-4-1-2 nel quale, davanti al portiere Noppert, dovrebbero trovare posto dal primo minuto Timber, Van Dijk e Aké, mandando quindi in panchina De Ligt oltre a De Vrij. Intoccabile a destra è Dumfries, nettamente il migliore contro gli Usa, poi ecco l’altro “italiano” De Roon nel cuore della mediana con De Jong, infine sarà Blind a completare a sinistra il centrocampo dei Paesi Bassi; nel reparto offensivo ci sarà Klaassen nei panni del trequartista alle spalle dei due attaccanti, cioè Gakpo che è stato il mattatore della fase a gironi e Depay che si è invece sbloccato negli ottavi di finale.

LE MOSSE DI SCALONI

Sul fronte Albiceleste, il secondo Lionel più famoso d’Argentina, cioè naturalmente il c.t. Scaloni, dovrebbe proporre il modulo 4-3-3 nelle probabili formazioni di Olanda Argentina. Nulla dovrebbe cambiare in difesa, con il portiere Emiliano Martínez e davanti a lui la linea a quattro formata da Molina, Otamendi, Romero e Acuña da destra a sinistra; i titolari sono ormai molto chiari anche nel centrocampo della Seleccion, con De Paul, Enzo Fernandez e Mac Allister che partiranno titolari anche stasera; in attacco invece potrebbe rimescolare le carte il ritorno di Angel Di Maria dal primo minuto, per affiancare il giovane Julian Alvarez che si è ormai conquistato lo status di titolare, infine naturalmente con il numero 10 ci sarà il Lionel più famoso (non solo in Argentina), un Messi che forse non avevamo mai visto così bene ai Mondiali.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA ARGENTINA: IL TABELLINO

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Roon, De Jong, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay. All. Van Gaal.

ARGENTINA (4-3-3): E. Martínez; Molina, Otamendi, Romero, Acuña; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Di Maria, J. Alvarez, Messi. All. Scaloni.











